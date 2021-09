Apuñaló a sus suegros cuando su novia le contó que fue violada por su padrastro

El hombre confesó la agresión

Un joven de 20 años fue arrestado bajo sospecha de agredir y apuñalar a sus suegros en la localidad de Peruíbe (Brasil). El estudiante confesó el crimen a la policía, alegando que cometió el ataque porque su novia fue abusada por su padrastro. La pareja fue rescatada y permanece hospitalizada.El crimen ocurrió en San Pablo. Un llamado a la policía militar advirtió sobre un intento de asesinato. Al llegar al lugar, encontraron a una mujer de 56 años y un hombre de 54 heridos y en estado grave. Solicitaron al Servicio de Atención de Emergencias (Samu) que ayudara a la pareja.En el lugar del crimen, la mujer fue encontrada con un cuchillo cortado en el cuello y su esposo recibió varios golpes en la cabeza, provocándole un traumatismo craneal. En ese momento, dijo que fue agredida por su yerno, quien vive en una relación estable con su hija de 16 años.La policía militar que asistió al incidente informó que el adolescente le dijo al equipo que los dos estaban en una fiesta, el chico había ingerido alcohol y se puso agresivo. La joven se fue a su departamento junto con el hijo de la pareja.Con la información obtenida, el equipo de PM pudo localizar al estudiante. Según el informe policial, no mostró resistencia e incluso confesó el intento de asesinato a la policía.El joven fue remitido a la Comisaría de Peruíbe y alegó que el motivo del ataque fue el hecho de que el hombre de 54 años, padrastro de su esposa, la había abusado más de una vez, según el adolescente. También dijo que la niña incluso se lo contó a su madre, quien no le habría creído.La abogada Caroline Lopes Kodrica, quien representa al joven de 20 años, declaró al sitio G1 que su defendido no actuó de manera premeditada. El estudiante bebió alcohol en la fiesta y, al enterarse de que su novia había sido agredida sexualmente por su padrastro, no midió las consecuencias. Se dirigió a la casa de las víctimas, imaginando que su esposa había ido allí.Según la abogada, al llegar al lugar, ante la disputa entre el padrastro y él, la suegra se le acercó con un cuchillo. Él, al tener dotes como luchador de artes marciales, según la abogada, "logró quitarle el cuchillo a su suegra y esta desgracia acabó pasando".El estudiante fue arrestado bajo sospecha de intento de asesinato. Como su novia solo tiene 16 años, se convocó al Consejo de Tutela. Según la Policía Civil, la consejera habló con la niña, quien habría confirmado que había sido abusada cuando era más joven y que se lo contó a su novio y a un familiar.El caso aún será investigado por la Policía Civil y el adolescente será escuchado a través de un comunicado especial. La madre y el padrastro de la adolescente no fueron escuchados porque estaban hospitalizados. Se registró un incidente en la Comisaría de Peruíbe, como intento de homicidio simple y violación de una persona vulnerable.En un comunicado, la Secretaría de Salud Municipal de Peruíbe informó que la mujer llegó por sus propios medios pidiendo ayuda a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA). Inmediatamente fue atendida y regulada por el Centro de Regulación de la Oferta de Servicios de Salud (CROSS), siendo trasladada de urgencia al Hospital Irmã Dulce.Su marido fue agredido por la misma persona y estaba en casa. Se llamó al Servicio Móvil de Atención de Emergencias (Samu) y a la Policía Militar, y también fue trasladado al mismo hospital. Fuente: (Clarín)