Estaba comiendo una hamburguesa y encontró un dedo

Al igual que muchos, la joven Estefhany Benítez no tenía ganas de cocinar el domingo pasado y decidió encargar una hamburguesa. Sin embargo, la cajita no fue precisamente feliz. La mujer percibió algo fuera de lo normal mientras masticaba su comida. En un principio creyó que se trataba de un hueso animal, pero finalmente comprobó que había un dedo humano.La víctima compartió la noticia en sus redes sociales y generó un revuelo absoluto en todo Bolivia. Según detalló, la desagradable sorpresa vino con un combo comprado en Hot Burger, un local de comida rápida ubicado en Santa Cruz de la Sierra. Aparentemente Estefhany se habría topado con la parte superior de un dedo índice. "Le di tres mordiscos, comí el cuarto y sentí algo en mi boca. Pensé que era un hueso, yo lo saqué de mi boca", contó Benítez al portal de noticias Cadena A.En su relato en redes sociales, la joven aseguró que tras el reclamo los empleados de la sucursal del restaurante cerraron el local y apagaron todo. Después del episodio volvieron a abrir “como si nada hubiera pasado”. “Para colmo, nos decían que nos devolverían el dinero, es como si no hubiera ocurrido nada”, amplió con indignación.Benítez aseguró que su hermana denunció el hecho ante las autoridades, quienes confirmaron que el dedo en cuestión era de origen humano y luego clausuraron el local."Se ha verificado que en ese establecimiento se ha vendido la hamburguesa y que esa hamburguesa tenía el resto de un dedo de posiblemente un obrero que perdió dos dedos el viernes pasado", explicó el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva. Todo indica que uno de los trabajadores que se encargaba de moler la carne realizó un movimiento mientras se apagaba la máquina que generó que la moledora le cortara dos de sus dedos.El trabajador fue trasladado a un hospital privado. Según la versión del restaurante, se desechó ese lote, indicó el viceministro. El local en el que se encontró el dedo fue clausurado y la oficina del centro de atención al usuario y el consumidor de esa ciudad realizará verificaciones en las otras sucursales, sostuvo Silva.El Ministerio Público abrió un proceso de oficio por atentado contra la salud pública para indagar sobre este hecho.Por su parte, Hot Burger emitió un comunicado en sus redes sociales. "Frente a un incidente fortuito ocurrido con uno de nuestros empleados, la empresa activó inmediatamente todos los protocolos de emergencia, priorizando en todo momento la salud del trabajador, el cual ya se encuentra en etapa de recuperación", afirmaron."Asimismo, se activó de manera inmediata un protocolo de investigación interna, para establecer cómo un elemento extraño a nuestros producto llegó a una de las sucursales de nuestra cadena", redactaron.