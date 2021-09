Influencer no le asignará género a su bebé: quiere "que lo elija cuando crezca"

Una influencer brasileña que cuenta con más de 16 millones de seguidores en Instagram, decidió no ponerle género a su bebé para que lo elija "cuando crezca".



Bianca Andrade, de 26 años, es una reconocida influencer del maquillaje que comenzó a dar consejos sobre productos económicos a sus 16 años. Con el paso del tiempo, sus recomendaciones y tips se popularizaron por internet, con lo cual su trabajo como maquilladora también se hizo conocido. En 2018 lanzó su primera línea de maquillaje y al año siguiente sus primeros productos para el cuidado del cabello.



Además de brillar en las redes sociales, también lo hizo en dos programas de televisión y en el cine con la comedia "Ela Disse, Ele Diss e", basada en el libro homónimo de la escritora Thalita Rebouças. Sin embargo, en las últimas horas la joven llamó la atención de sus millones de seguidores al anunciar que a su hijo Cris, de casi dos meses, no le asignará un género binario.



En diálogo con la revista brasileña GQ, afirmó que su bebé "tomará la decisión cuando tenga la madurez necesaria para hacerlo", por lo tanto, ella lo vestirá con ropa unisex.



La joven comentó que esta idea surgió como iniciativa de su pareja Fred, dado que en su familia tuvo esta experiencia con su hermana que es no binaria.