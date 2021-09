Video: no dejaron entrar a madre de alumno a la escuela por su forma de vestir

Cristian Caviedes, papá de uno de los alumnos de dicho colegio, calificó cómo polémica la reacción de la presidenta de la asociación de padres de familia que le negó el ingreso a la madre su hijo a una institución educativa de Soledad, Colombia, por la forma como iba vestida. Eso fue lo que contó el hombre de 31 años, oriundo de Bogotá, a el diario colombiano, El Tiempo.Cabe destacar que Caviedes se había acercado a la institución con su esposa para revisar, junto con otros acudientes, los protocolos de bioseguridad contra el coronavirus para que su hijo, que cursa noveno, asista a las clases presenciales. Sin embargo, nunca se esperaron que pasara eso que se viralizó en las redes. A la madre del alumno no permitió el ingreso por la vestimenta que llevaba.“Se acercó mi esposa y le dijeron que no podía entrar a la institución vestida de esa manera como se ve en el video. Entonces nosotros quedamos sin palabras. De ahí uno de ellos, nos dijo que en el manual de convivencia indica el protocolo para vestir, pero revisamos el manual y no dice nada”, fueron las palabras de Caviedes, quién terminó decepcionado por la decisión de dicho colegio.

El video fue viralizado a través de la cuenta de Twitter del periodista colombiano, Deivis López Ortega. A partir de ese momento, el contenido generó furor en las redes sociales y terminó desatando una fuerte polémica por lo sucedido. Sin embargo, después de ese episodio, apareció el coordinador del colegio y terminó dejando ingresar la madre del alumno. Eso aseguró Caviedes.Ya para cerrar detalles sobre la polémica, Caviedes explicó la razón de la vestimenta de su esposa: “Mi esposa trabaja para las redes sociales, es su trabajo. Yo pienso que a la señora le causó fue un impacto el maquillaje, verla a ella, pero en realidad no pasa nada”.