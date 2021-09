Mató a su amigo tras descubrir que era un pedófilo y había violado a su hija

Un padre en Rusia fue aclamado como un "héroe" por matar a su amigo, después de que supuestamente, viera un video de su hija de 8 años siendo violada.Vyacheslav M,, trabajador de una fábrica de 34 años, estaba bebiendo con su viejo amigo Oleg Sviridov, de 32 años, cuando vio las horribles imágenes en el teléfono de Sviridov. De inmediato lo enfrentó, pero se escapó antes de que pudiera alcanzarlo.Sviridov había cuidado a la niña en numerosas ocasiones y supuestamente, abusó sexualmente de ella varias veces. Luego de la denuncia, la policía lanzó una persecución de Sviridov, pero el padre furioso lo encontró primero y supuestamente, lo apuñaló hasta la muerte.Más tarde, Vyacheslav le dijo a la policía que Sviridov había "tropezado con el cuchillo durante una pelea" en un bosque cerca de la aldea, alegando que no lo había asesinado intencionalmente.El cuerpo del presunto pedófilo fue encontrado el jueves cerca de la aldea Vintai, en la región rusa de Samara, más de una semana después de que Vyacheslav viera el vídeo del abuso.Vyacheslav fue detenido tras el descubrimiento del cuerpo y el caso está siendo investigado.También se abrieron casos penales por el abuso sexual de tres niños filmados en el celular de Sviridov. Fuentes policiales dijeron que el teléfono del difunto contenía otros vídeos que mostraban violaciones a otras niñas del pueblo, de seis y 11 años.Los vídeos indican que el sospechoso muerto había estado abusando de niños durante cinco años antes de que Vyacheslav descubriera las imágenes en su teléfono.Los habitantes de Vintai exigieron que Vyacheslav no se enfrente a un cargo de asesinato. "No es un asesino; protegió a su hija y también a nuestros hijos", dijo un lugareño. "Todos están de su lado", agregó.La destacada periodista de televisión y ex candidata presidencial rusa Ksenia Sobchak le respondió a sus seguidores: “Todos los padres están defendiendo al asesino del pedófilo”.Otra comentarista, Anna Plekhanova, explicó que “si el crimen se prueba mediante hechos en video, ¿entonces se equivoca el padre de la niña? Cualquier padre normal, madre o padre, habría destrozado a un pedófilo en ese mismo momento. La protección de los niños es responsabilidad directa de los padres”.La madre de Sviridov comentó que su hijo a menudo había sido niñero de los hijos de Vyacheslav y que los dos hombres habían sido amigos desde hace mucho tiempo, “no sé cómo llegó a esto. Debe haber estado borracho. Lo más probable es que estuviera borracho. Dejaron a sus hijos con él todo el tiempo. Cuando cuidaba a estas niñas, regresaba a casa con normalidad, de buen humor”, afirmó la mujer.