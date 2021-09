Ente electoral chileno rechazó 226 candidaturas para las elecciones de noviembre

De esa cifra, la mayoría corresponde a la coalición de izquierda Apruebo Dignidad y el Frente Social Cristiano -que incluye el ultraderechista Partido Republicano- con 96 y 90 candidatos respectivamente.



La razón que más se repitió, 177 veces, fue que las "declaraciones de candidaturas no fueron realizadas por uno o más partidos políticos integrantes del pacto”, mientras que las restantes 49 candidaturas se rechazaron por otros motivos.



Desde el Servel informaron que la resolución no contempla al Partido Nacional Ciudadano, “que se encuentra en situación de corregir porcentaje de sexos”.



Entre los principales nombres afectados por los rechazos del Servel se encuentran los actuales diputados Pablo Vidal (Nuevo Tiempo), Amaro Labra (Partido Comunista), Ricardo Celis (Partido por la Democracia), Catalina Pérez (Revolución Democrática) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social).



Uno de los que reaccionó fue Vidal: “Parece evidente que hay algún error en la plataforma del Servel, puesto que se señala que hay dos documentos que no habrían sido cargados, cuando el propio Servel me envió un comprobante indicando que sí fueron ingresados."



Celis, por otro lado, explicó: "el Servel ha rechazado (la candidatura) porque no habría presentado mi declaración para autorización bancaria".



En tanto, desde el Partido Republicano lamentaron en un comunicado la decisión del Servel y afirmaron que habían alertado al ente electoral de una falla en el sistema que impidió que su compañero de pacto, el Partido Conservador Cristiano, pudiera ratificar las candidaturas ya declaradas por Republicanos.



En paralelo, en Apruebo Dignidad señalaron que el rechazo de las listas se debe a que algunos partidos no firmaron, al no estar legalizados en algunas regiones, recogieron medios locales.



La lista de aspirantes a la Presidencia se redujo a siete porque el Servel rechazó las candidaturas de Diego Ancalao, un independiente apoyado por la Lista de Pueblo, y de Gino Lorenzini, otro independiente fundador de la fuerza Felices y Forrados, en ambos casos por incumplir los requisitos que establece la ley.



Con esas bajas, en los comicios competirán siete postulantes a La Moneda: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), José Antonio Kast (Partido Republicano), Yasna Provoste (Unidad Constituyente), Franco Parisi (Partido de la Gente), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Eduardo Artés (Unión Patriótica de Chile).



El tercer domingo de noviembre, se elegirán además legisladores, y una eventual segunda vuelta se realizará el 19 de diciembre.