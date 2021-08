WhatsApp permitirá escuchar mensajes de audio antes de enviarlos: cómo hacerlo

WhatsApp en las tabletas

WhatsApp no para de implementar nuevas funciones en su plataforma. A los últimos anuncios en materia de reacciones a los mensajes se le sumarán ahora mejoras en los audios, especialmente, para escucharlos antes de ser enviarlos al destinatario.El encargado de filtrar las novedades que llegarán próximamente al mensajero provienen una vez más del sitio WABetainfo, el mismo que en los últimos meses adelantó los mensajes temporales o la visualización única de fotos y videos.La nueva versión de las notas de voz que prepara WhatsApp no se compara con la actual y es bastante completa. En sí es una pequeña evolución del modo de grabación bloqueado, que es el que se activa al deslizar el icono de grabación hacia arriba para grabar en modo manos libres.Al activar este modo, WhatsApp visualizará el contenido del mensaje en forma de ondas de sonido, un botón de papelera (para eliminar la nota), un botón para dejar de grabar (el cuadrado central) y el botón de enviar.Sin embargo, lo que más llama la atención es que al terminar de grabar el usuario poderá escuchar la nota de voz antes de enviarla. Sin tener necesidad de trucos caseros ni aplicaciones de terceros.Cuando esta función ya esté disponible, además, no solo se podrá repasar el audio, sino también desplazarnos por él deslizando el dedo por el gráfico de ondas como en cualquier editor de audio. Esto resulta bastante útil sobre todo para escuchar una parte concreta.Las "nuevas notas de voz" por el momento está disponible en las versiones beta ; aunque aún no tienen una fecha oficial para comenzar a utilizarla en la versión estable de los celulares con iOS y Android.Por otro lado, el mensajero prepara la característica conocida como multidispositivo 2.0, que permitirá vincular nuevos equipos a un teléfonos móvil y que por primera vez supone la llegada de una app específica para tabletas.El portal especializado WABetaInfo informó sobre las últimas novedades en las que está trabajando WhatsApp como parte de su nuevo modo multidispositivo 2.0, con el que los usuarios podrán vincular tabletas Android y iPad.Esta herramienta, aún en desarrollo, permite por primera vez el funcionamiento de la app de mensajería en tabletas sin necesidad de usar su versión web, sino mediante una app específica para estos dispositivos.WABetaInfo reveló también de que la aplicación para tabletas de WhatsApp funcionará de forma independiente, y que los usuarios que utilicen la beta de la app para móviles iOS recibirán automáticamente la nueva versión en el futuro.La aplicación de mensajería comenzó a desarrollar una nueva función ampliamente reconocida en las redes sociales -Instagram, Facebook o TikTok-, para que sus usuarios puedan reaccionar a los mensajes de chat y archivos de otras personas a través de emojis.Las reacciones son una función ya disponible en diferentes aplicaciones de mensajería y redes sociales, como Instagram, Twitter, iMessage.El usuario puede elegir un emoji como reacción a un mensaje, imagen u otro contenido, y este se muestra también al emisor.Aún es pronto para conocer al detalle cuándo podremos contar con esta nueva actualización de la aplicación, por lo que en las próximas semanas lo más probable es que vaya apareciendo más información al respecto.