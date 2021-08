Uruguay habilitará el ingreso de turistas a partir de noviembre: los requisitos

Desde septiembre

Uruguay y el coronavirus

La apertura de fronteras de Uruguay está cada vez más cerca y noviembre será el mes de inflexión. Los turistas de la región que tengan completo su esquema de vacunación podrán ingresar al país oriental con solo presentar un PCR negativo y no tendrán que hacer una cuarentena al arribar allí.Carlos Enciso, embajador de Uruguay en Argentina, habló por CNN Radio y adelantó que “desde noviembre se podrá ingresar con PCR negativo, con vacunación y sin cuarentena”.De todas maneras, y como primera medida, a partir de septiembre los argentinos que tengan propiedades en Uruguay ya podrán ingresar a ese país presentando una declaración jurada que por estos días se está terminando de elaborar, indicó el embajador.La habilitación a propietarios incluye a sus familias, con la aclaración de que a los menores de edad entre 12 y 18 años que no estén vacunados igualmente se les permitirá ingresar. En ese caso, el grupo familiar deberá cumplir cuarentena en territorio uruguayo.“Ha quedado claramente demostrado que las vacunas son efectivas”, dijo hace un par de semanas el jefe de Estado Luis Lacalle Pou al comentar la baja significativa de personas que cursan actualmente la enfermedad, la ocupación de camas con tratamiento intensivo, y las cifras de muertes diarias, publicóCon un marcado descenso de casos de coronavirus, Uruguay abre así sus límites fronterizos para el público en general. Según lo detallado por las autoridades sanitarias locales, hoy no se conocieron casos nuevos de enfermos y ninguna muerte en ese país. A la fecha, Uruguay acumula un total de 384.392 infectados por coronavirus, 6022 muertos y 377.065 pacientes recuperados.La campaña de vacunación contra el coronavirus alcanza un total de 4.955.433 dosis aplicadas al 26 de Agosto. De esa cantidad, 2.600.895 personas recibieron una dosis, mientras que 2.354.538 ya tienen ambas dosis.