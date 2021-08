"Los cazaremos y los haremos pagar", dijo Biden tras atentado en Kabul

Internacionales El Estado Islámico se atribuye el ataque en el aeropuerto de Kabul

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó hoy el doble atentado cometido por el Estado Islámico (EI) en la capital de Afganistán, en el que murieron 12 militares norteamericanos y otros 13 resultaron heridos -dentro de un saldo aún incierto de decenas de fallecidos- y prometió represalias para los responsables."Para los que cometieron este ataque, no perdonaremos, no olvidaremos, los cazaremos y los haremos pagar. Defenderé a mi gente y nuestros intereses con toda la fuerza que tengo", prometió y agregó en un mensaje a la nación difundido por las redes sociales de la Casa Blanca: "Responderemos en nuestro tiempo con la fuerza y en el lugar que decidamos".Una y otra vez, ratificó su decisión de abandonar Afganistán y de hacerlo a fin de mes, ni un día después."Era tiempo de terminar una guerra de 20 años", afirmó, sostuvo que los propios generales en el terreno rechazaron sus ofertas de enviar refuerzos y destacó que la razón por la que no había habido muertes de militares estadounidenses en Afganistán desde febrero de 2020 es el acuerdo que Trump selló con los talibanes.Biden también lanzó dos críticas poco veladas a los talibanes, la nueva fuerza en el poder en Afganistán desde mediados de mes y con la que ratificó el acuerdo sellado con Biden.Primero vinculó los atentados a la decisión de los talibanes de abrir las cárceles y liberar a todos los detenidos en el país. "De inmediato empezaron a planear atentados contra las fuerzas estadounidenses", aseguró el mandatario en referencia a presuntos presos del EI liberados.Después, criticó la cadena de mando de los talibanes, dando a entender que los acuerdos que negociaron con la cúpula para garantizar las evacuaciones no siempre se cumplieron en las calles, especialmente alrededor del aeropuerto, donde hoy se inmoló uno de los dos atacantes suicidas del EI."No es lo que llamarías una operación bien coordinada desde la comandancia como lo es la de las fuerzas estadounidenses", afirmó.El movimiento talibán, sin embargo, responsabilizó a Estados Unidos de las fallas de seguridad de hoy: los atentados "tuvieron lugar en una zona donde la seguridad está en manos de las fuerzas estadounidenses", aseguró un vocero del grupo islamista.