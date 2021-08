Confirmaron que se registró una explosión fuera del aeropuerto de Kabul

Una explosión ocurrió hoy fuera del aeropuerto de Kabul, informó el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que dijo que no estaba claro si hubo víctimas.



Países occidentales habían advertido de un atentado inminente en el aeropuerto de Kabul durante las últimas horas de evacuaciones de personas que quieren salir de Afganistán por temor a los talibanes.



"Podemos confirmar una explosión afuera del aeropuerto de Kabul", dijo el vocero del Pentágono, John Kirby, a través de la red social Twitter.



"Las víctimas no están claras en este momento. Daremos detalles adicionales cuando podamos", agregó.



La cadena de noticias CNN dijo que hubo afganos heridos por el estallido, y citó a dos funcionarios estadounidenses no identificados.



Más temprano, el Reino Unido dijo que el "ataque terrorista" podría ocurrir en horas, y Bélgica que había una amenaza de un "atentado suicida", mientras que otros países urgieron a sus ciudadanos a evitar la zona del aeropuerto de la capital afgana.



En la última semana, en el aeropuerto se vieron algunas de las imágenes más dramáticas del fin de la guerra más larga de Estados Unidos y la toma del poder por los talibanes, con un vuelo tras otro para sacar a quienes temen un retorno de su brutal régimen.



Algunos países que participaron de la misión de la OTAN en Afganistán de estos últimos 20 años ya terminaron con sus evacuaciones y empezaron a retirar a sus soldados y diplomáticos.



Durante la noche, varias capitales occidentales emitieron nuevos avisos de amenazas de la filial afgana del grupo yihadista Estado Islámico, que es rival de los talibanes.



Anoche, la Embajada de Estados Unidos en Kabul advirtió a ciudadanos del país que abandonaran tres entradas al aeropuerto por una amenaza no especificada.



Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido llamaron a sus ciudadanos a no ir al aeropuerto, y la Cancillería australiana dijo que había una "muy alta amenaza de un ataque terrorista".