España admite turistas argentinos con dosis de vacunas aprobadas por OMS o UE

Los turistas argentinos sólo podrán ingresar a España si recibieron las dos dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus admitidas por la Unión Europea (UE) o la Organización Mundial de la Salud, que no pueden ser combinadas con otra no aprobada, y tras al menos dos semanas de la última aplicación y sin requisito de cuarentena, informó la Embajada de ese país en Argentina.



La oficina diplomática emitió un comunicado para aclarar dudas sobre la actual normativa, vigente desde este martes que retrotrae a una situación "similar a la que nos encontrábamos en el pasado mes de junio", y precisa las tres categorías de viajeros procedentes de Argentina con ingreso admitido al país.



La primera es la de "titulares de pasaporte europeo", que en ese caso lo harían como ciudadanos comunitarios europeos, quienes no obstante deberán presentar "un certificado de vacunación, de diagnóstico negativo PCR o un certificado médico de recuperación", como cualquier residente que retorna al continente por España.



La segunda categoría, que es la que involucra a argentinos que viajen en calidad de turistas, señala que sólo ingresarán "las personas vacunadas con algunas de las 6 vacunas admitidas por la Agencia Europea del Medicamento o la OMS" (Organización Mundial de la Salud).



A continuación enumera esas vacunas aprobadas, que son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac o Sinopharm, y aclara que los visitantes deberán presentar "un certificado de vacunación, en el que conste que han trascurrido 14 días desde que han recibido la pauta completa, y advierte que "NO es posible viajar con una combinación de vacunas admitidas y no admitidas en la UE".



La Embajada de España también indicó que podrán ingresar las "personas que, sin estar vacunados en las condiciones exigidas, se encuentren en alguno de los supuestos excepcionales en los que, contando con la correspondiente autorización del Consulado General de España en Buenos Aires, está permitido viajar (razones humanitarias, laborales, académicas) ".



Estos últimos deberán presentar un certificado de diagnóstico negativo PCR o un certificado médico de recuperación de la Covid-19, y todos los grupos deben completar para ingresar en España un formulario de control sanitario y obtener el correspondiente código QR, sin necesidad de cuarentena en caso alguno.



Sobre la combinación de vacunas aceptadas y las no aprobadas por la UE o la OMS, el texto indica que la Embajada espera "que autoridades sanitarias españolas se pronuncien próximamente sobre esta situación" y también suministra el número de Whatsapp +54911-6048-9308 "para atender cualquier tipo de duda o consulta en que os podamos ayudar".