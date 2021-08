Lluvia en Groenlandia: "Es una situación extrema", advierten científicos

Sociedad Llovió en un lugar donde nunca llueve y encendió alarmas por el cambio climático

A mediados de este mes pasó algo insólito para los estándares climáticos de Groenlandia, uno de los lugares más fríos del mundo: llovió en vez de nevar.Esto es una alerta más del clima, así que cabe utilizar la expresión “crisis climática” por exagerada que le parezca a algunos. Pasa que, a medida que la actividad humana continúa calentando el mundo, las capas de hielo se están derritiendo y lo que debería ser nieve cae en forma de lluvia. Pero, ¿por qué exactamente Groenlandia experimentó esta precipitación récord?A mediados de agosto de 2021, los científicos de la Summit Station de la National Science Foundation, ubicada en el punto más alto de la capa de hielo de Groenlandia , observaron repentinamente la región de la cumbre rodeada de lluvia, según informó el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo. La lluvia, que cayó durante unas horas, fue la primera lluvia documentada en la zona en la historia.La ubicación, que alcanza aproximadamente 3,2 kilómetros (aproximadamente 2 millas) de altura, no solo experimentó lluvia, sino que el aire alcanzó temperaturas por encima del punto de congelación durante aproximadamente nueve horas, esa es solo la tercera vez en la última década que la estación midió por encima de temperaturas bajo cero.Entonces, si bien es bastante obvio que el calentamiento global es un factor importante aquí, ¿qué causó específicamente que la temperatura subiera tanto en este lugar que en realidad cayó lluvia en lugar de nieve por primera vez?Según el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo, el “evento de deshielo” que ocurrió del 14 al 16 de agosto de 2021 fue causado por una alta presión de aire al sureste de Groenlandia, combinada con un fuerte centro de baja presión sobre la isla de Baffin, ubicada al oeste de Groenlandia. Las dos fuerzas soplaron aire caliente y húmedo hacia Groenlandia, lo que elevó las temperaturas y provocó que la nieve se convirtiera en lluvia.El centro de datos agregó que el 14 y 15 de agosto hubo lluvias significativas y derretimiento de la superficie alrededor de la costa sureste de Groenlandia, que pronto se extendió hasta la región de la cumbre.“Lo que está sucediendo no es simplemente por una o dos décadas cálidas en un patrón climático errante”, dijo a CNN el científico Ted Scambos del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo. “Esto no tiene precedentes”, agregó, y afirmó que los eventos de este mes son una evidencia científica del calentamiento global en Groenlandia.Thomas Mote, un científico del clima de la Universidad de Georgia, estuvo de acuerdo. Como le dijo a The New York Times, la creciente frecuencia de calentamiento y derretimiento en el Ártico son “evidencia real del cambio climático en Groenlandia”.El aumento de las temperaturas, el derretimiento del hielo, el aumento del nivel del mar y las precipitaciones son más que una simple señal del calentamiento global en Groenlandia. En el reciente informe climático del IPCC de la ONU, los científicos observaron evidencia del cambio climático en cada región de la Tierra. Para evitar que estos cambios se vuelvan irreversibles, se hacen muy relevantes los compromisos asumidos por los principales gobiernos del mundo para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, compromisos que según estos expertos deben ser más drásticos, firmes y radicales.