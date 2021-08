Unión Europea pide a talibanes que permitan libre acceso al aeropuerto de Kabul

Foto: Esperando. Una imagen del aeropuerto de Kabul Crédito: RTVE.es

La Unión Europea (UE) pidió a los talibanes que permitan el acceso "libre" al aeropuerto de Kabul a todos los ciudadanos extranjeros y afganos que quieran salir del país, al tiempo que señaló que el reconocimiento del régimen islamista "no está sobre la mesa".



En una conferencia de prensa, el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, explicó que durante la reunión virtual del G7 varios líderes trasladaron al presidente estadounidense, Joe Biden, su "preocupación" por el hecho de que las operaciones de evacuación finalicen el 31 de agosto y trasladaron la necesidad de que "asegurar" el aeropuerto "el mayor tiempo posible".



"Pedimos a las nuevas autoridades afganas que permitan la entrada libre a todos los extranjeros y ciudadanos afganos que quieran salir del país", expresó el presidente del Consejo europeo, tras participar junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la videoconferencia del G7, informó la agencia de noticias Europa Press.



El presidente del Consejo europeo aseguró que la evacuación es "la prioridad más inmediata" para la UE y garantizó que los Estados miembros "no escatimarán en esfuerzos" para conseguir sacar de Afganistán a sus ciudadanos y a todos aquellos afganos que colaboraron con el bloque o sus socios.



Por su parte, Von der Leyen insistió en que son necesarios "contactos operativos" con los insurgentes para la evacuación y conseguir que la ayuda humanitaria llegue a los colectivos más vulnerables, especialmente mujeres y niñas, pero subrayó que esto no significa el reconocimiento político de los talibán.



"Esto es completamente distinto de los contactos políticos y de cualquier tipo de reconocimiento", enfatizó la jefa del Ejecutivo comunitario, quien defendió que la posibilidad de que la UE pueda reconocer al régimen talibán "no está sobre la mesa".



Al respecto, Michel apuntó que "es demasiado pronto para decidir qué tipo de relación queremos con las nuevas autoridades afganas", pero admitió que habrá que "tratar" con ellas si se quiere mantener una "influencia positiva para el pueblo afgano" y apoyar sus necesidades básicas.



En materia de seguridad, el presidente del Consejo Europeo añadió que la cooperación entre la OTAN y con otros aliados "será clave", en particular a la hora de compartir información para evitar la entrada de combatientes extranjeros.



Otro de los temas que trató el G7 es la futura recepción de refugiados afganos y, en ese sentido, Von der Leyen precisó que el escenario más adecuado para abordar esta cuestión es un "foro global" en el que estén presentes otras potencias como Canadá y Estados Unidos y agencias internacionales como Naciones Unidas.



A nivel europeo, explicó, cualquier decisión para acoger ciudadanos afganos será "voluntaria" y dependerá de la decisión de cada Estado miembro, pero anticipó que Bruselas está buscando "medios presupuestarios" para ayudar a los países del bloque que quieran conceder asilo a ciudadanos afganos.



"La reubicación será voluntaria sin ninguna duda", insistió la dirigente alemana, quien agregó que el debate sobre la reubicación será abordado "en los próximos días" en una reunión de ministros del Interior de los Veintisiete.