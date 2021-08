Qué pasó con el bebé entregado por encima de un muro a los soldados

El portavoz del Cuerpo de Marines de EE.UU., Jim Stenger, explicó a la agencia EFE que ese bebé "fue reunido con su padre y está a salvo en el aeropuerto".



Un vídeo de 9 segundos que se hizo viral en las redes sociales muestra cómo, en medio de la multitud y el caos, una persona entregaba a un bebé por encima de un muro en el aeropuerto de Kabul a un soldado estadounidense.



Ese soldado, según Stenger, es un infante de la marina de la 24 Unidad Expedicionaria de Marines de las Fuerzas Armadas estadounidenses.



Tras ser rescatado, el recién nacido fue llevado a un centro de tratamiento médico y atendido por profesionales.



"Este es un verdadero ejemplo de la profesionalidad de los marines en el lugar, que están tomando decisiones rápidas en una situación dinámica en apoyo de las operaciones de evacuación", aseguró Stenger en declaraciones a EFE.



Consultado por las imágenes, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que fue un "acto de compasión".





"Un padre le pidió a los marines que cuidaran al bebé porque el bebé estaba enfermo", dijo en conferencia de prensa el viernes.



"El infante de marina que se ve estirando su brazo lo llevó (al niño) a un hospital noruego que está en el aeropuerto. Ellos trataron al niño y lo devolvieron a su padre", dijo.



A diferencia de Stenger, Kirby aseguró que no sabía dónde estaba el bebé ahora. "Obviamente tenemos la responsabilidad de devolver un niño a sus padres. No sé quién es el padre, y si solicitó una visa especial de inmigración (SIV) no tengo este nivel de información", agregó.



El viernes, el ejército estadounidense publicó varias fotografías que mostraban a sus soldados cuidando a los niños en los terrenos del aeropuerto internacional Hamid Karzai.



EE.UU. inició la retirada de sus tropas de Afganistán en mayo, pero se ha visto obligado a acelerar la evacuación de los estadounidenses que quedan en el país asiático y de sus aliados tras el rápido avance de los talibanes, que el domingo tomaron Kabul y controlan casi todo el país tras la huida del hasta ahora presidente Ashraf Ghani.



Además, EE.UU. ha tenido que mandar refuerzos militares para garantizar la seguridad del aeropuerto, después de la caída de la capital en manos de los insurgentes, algo que tomó por sorpresa a Washington.