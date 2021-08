EEUU: Nueva Inglaterra se prepara para su primer huracán en 30 años

Los habitantes de Nueva Inglaterra comenzaron a retirar embarcaciones del agua y a tomar otras precauciones el viernes para enfrentar su primer huracán directo en 30 años, la tormenta tropical Henri que se encamina hacia el noreste de Estados Unidos.



Se prevé que Henri adquiera fuerza de huracán para el sábado, indicó el Centro Nacional de Huracanes. El fenómeno azotará el domingo a los estados que forman Nueva Inglaterra, incluido Cape Cod, que está lleno de miles de turistas de verano.



El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, solicitó el viernes a los paseantes que se marchen de Cape Cod antes de la llegada de Henri, y a quienes tenían pensado vacacionar en el lugar que posterguen sus planes.



“No queremos que la gente quede atascada en el tránsito vial en los puentes de Cape Cod cuando la tormenta esté desplegando toda su fuerza el domingo”, agregó.



“Esta tormenta es extremadamente preocupante”, dijo Michael Finkelstein, jefe de la policía y director de manejo de emergencias en East Lyme, Connecticut. “Hace bastante tiempo que no vivíamos una situación como esta y no hay duda de que nosotros y el resto de Nueva Inglaterra podríamos tener verdaderas dificultades por el impacto directo de un huracán”.



Finkelstein señaló que le preocupan más las zonas bajas de la ciudad, a las cuales podría volverse imposible acceder debido a las inundaciones y la marejada ciclónica.



El jueves se cumplieron exactamente 30 años de que el huracán Bob tocó tierra en Rhode Island como un huracán categoría 2, dejando al menos 17 muertos y daños por más de 1.500 millones de dólares. Las calles de las localidades costeras quedaron llenas de embarcaciones que se soltaron de sus amarras, y cientos de miles de personas no tuvieron electricidad ni agua durante varios días.



El Gobierno de México lanzó este viernes un llamado a la población a que esté “muy pendiente” del próximo reingreso del huracán Grace, que en la víspera salió de la península de Yucatán y que en las próximas horas llegará a Veracruz.



“Solicitamos a toda la población que esté muy pendiente. Sigan las recomendaciones de Protección Civil y resguardensé en sus domicilios”, expresó la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Grace salió sobre las 19:00 horas del jueves (00:00 GMT del viernes) de la península de Yucatán, donde se degradó a tormenta tropical y dejó daños menores, pero en las últimas horas se fortaleció de nuevo a huracán categoría 1 en el Golfo de México y se dirige hacia las costas de Veracruz.



“Es importante que estemos muy al pendiente. Habrá fuertes lluvias en Veracruz y Puebla. Asimismo, presencia de lluvias en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala y Chiapas para hoy”, advirtió Velázquez.



Además predijo que el sábado habrá “fuertes lluvias en el centro del país, muy en particular en Ciudad de México”.



Grace entró a las 04:45 horas del jueves (09:45 GMT) a la península de Yucatán, donde provocó afectaciones en suministros de los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, pero no dejó heridos ni víctimas mortales.



“Informar, y es muy importante, que hubo saldo blanco, sin fallecidos ni heridos por el paso del huracán Grace en Campeche, Quintana Roo y Yucatán”, expresó la coordinadora de Protección Civil.



De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en esos tres estados sufrieron cortes de luz 697.000 usuarios, de los cuales el 63% han sido restablecidos y el resto se espera que vuelvan a la normalidad durante este viernes.



Ante la llegada del huracán a la península de Yucatán por el turístico y caribeño municipio de Tulum, el Gobierno mexicano desplegó en la zona 2.300 militares y 1.100 marinos.



Este año se han formado hasta la fecha en México ocho tormentas tropicales en el Atlántico y de ellas solo Elsa y Grace han sido por ahora huracán.



La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó en mayo pasado la formación de entre 14 y 20 sistemas con nombre en el océano Pacífico para esta temporada, mientras que para el Atlántico previó de 15 a 19 fenómenos meteorológicos.