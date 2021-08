Los talibanes anunciaron una amnistía y piden a las mujeres sumarse al gobierno

Internacionales Impactante imagen muestra la bodega de un avión militar repleta de afganos

Internacionales Biden defendió la retirada de Estados Unidos de Afganistán

Internacionales Pánico y huidas de Kabul tras la toma del poder de los talibanes en Afganistán

, en un intento por convencer a la población de que han cambiado luego de que desesperadas multitudes intentaran abandonar el país.Tras conquistar casi todo Afganistán en una ofensiva relámpago, los talibanes buscaron mostrarse como más moderados que cuando gobernaron e impusieron un régimen brutal, entre 1996 y 2001, pero muchos afganos desconfían., como lapidaciones, amputaciones y ejecuciones, hasta ser derrocados por una invasión liderada por Estados Unidos.Aunque no ha habido informaciones de grandes abusos en la capital, Kabul, que cayó esta semana,Muchas mujeres han expresado sus temores de que el experimento occidental de dos décadas de duración para convertir a Afganistán en una democracia y darles derechos no sobreviva al retorno de los talibanes al poder.de los planes generales de los islamistas para gobernar a Afganistán.Los comentarios del dirigente talibán Enamullah Samangani, sin embargo, fueron vagos, mientras el movimiento sigue en negociaciones con líderes políticos del derribado Gobierno a la espera de un anuncio de un acuerdo de traspaso del poder."El Emirato Islámico de Afganistán, con absoluta dignidad y honestidad, ha anunciado una completa amnistía para todo Afganistán, especialmente para quienes estuvieron con la oposición o apoyaron a los ocupantes durante años o recientemente", dijo.Samangani describió a las mujeres como "las principales víctimas en más de 40 años de crisis en Afganistán", informó la cadena BBC. "El Emirato Islámico no quiere que las mujeres sigan siendo víctimas", prosiguió."El Emirato Islámico de Afganistán está listo para proveer a las mujeres de un ambiente de trabajo y estudio, y (para permitir) la presencia de las mujeres en diferentes estructuras (del Gobierno) de acuerdo a la ley islámica y a nuestros valores culturales", agregó."Tales promesas deben ser honradas, y, por ahora -de manera comprensible, dada la historia- estas declaraciones han sido recibidas con escepticismo", dijo Rupert Colville en un comunicado., agregó.En un hecho notable impensado años atrás, una periodista de la cadena de noticias privada afgana Tolo entrevistó en un estudio de TV a un líder talibán.En tanto, algunas mujeres se manifestaron este martes brevemente en Kabul llevando el velo islámico, con pancartas que exigían a los talibanes "no eliminar a las mujeres" de la vida pública.Mientras tanto,Todos los vuelos fueron suspendidos el lunes luego de que miles de personas desbordaran el aeropuerto en un desesperado intento por huir del país.de su país para fines de este mes. Los talibanes entraron en Kabul, hace dos días y provocaron la huida del presidente Ashraf Ghani.La vida se reanudaba hoy poco a poco en Kabul, muchas tiendas reabrieron, el tráfico volvía a ser intenso y había gente en las calles, informó la agencia de noticiasLos talibanes organizan la circulación en las calles e instauraron puestos de control.