Terremoto en Haití: hay más de 700 muertos y sigue búsqueda de sobrevivientes

De esa manera, la cifra de fallecidos pasó de 304 el sábado, cuando se produjo el sismo, a esta cantidad un día después.



Organizaciones No Gubernamentales como World Vision, Médicos sin Fronteras o Cruz Roja Internacional activaron los protocolos intensivos para atender a las víctimas.



La Federación Internacional de la Cruz Roja informó, mediante un comunicado, que se activó un corredor humanitario desde República Dominicana con ayuda no alimentaria para más de 4.500 personas.



Según se informó, dentro de la ayuda enviada hay medicamentos, más de dos millones de barbijos y gel de manos para proteger a la población del contagio de coronavirus.



Asimismo, enviaron sillas de rueda, circuitos de anestesia, kits de sutura, algodón, agujas, batas y cánulas.



A su vez Cruz Roja Internacional reveló que otra ayuda de emergencia se prepara desde Panamá y otras zonas del Caribe, al tiempo que indicó que el apoyo psicológico a las víctimas es muy necesario en momentos cruciales como el que se está viviendo.



La organización gestiona la movilización de personal a la zona afectada de Jérémie y Los Cayos, ubicadas a 125 kilómetros al sur de la capital, Puerto Príncipe, con el fin de poder estimar con precisión los daños y las necesidades de las familias más afectadas.



Esas son las localidades más afectadas por el sismo y allí se centraron las principales tareas humanitarias y de ayuda, ya que existe el temor de que haya más gente atrapada entre los escombros.



Médicos sin Fronteras, por su parte, informó de que dará apoyo a los centros de salud locales para estabilizar a heridos graves desde su hospital de Tabarre, en Puerto Príncipe.



"Los equipos también darán apoyo a los esfuerzos de recogida de sangre en Turgeau", indicó la organización mediante su cuenta oficial, en Twitter.



Las autoridades médicas de Haití no dan abasto debido a que vienen con la atención a los pacientes afectados por el coronavirus, por eso ers tan importante la ayuda del exterior.



El Gobierno de República Dominicana dispuso el envío de ayuda humanitaria a Haití.



Un comunicado de la Presidencia indica que el Ministerio de Defensa facilitó una aeronave "para movilizar al primer ministro, al ministro de Relaciones Exteriores y tres heridos, entre ellos un menor de edad, desde Los Cayos a Puerto Príncipe".



El sismo, que hizo temblar las casas y obligó a la población a buscar protección, ocurrió el sábado cerca de las 8:30 (9:30 hora argentina) y tuvo su epicentro a 12 kilómetros de la ciudad de Saint-Louis-du-Sud, a unos 160 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, según del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



En tanto, el pico máximo de magnitud, fue 7.2 en la escala de Richter, al tiempo que el temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el informe del USGS.



Horas después se sintieron varias réplicas, que afectaron a ciudades vecinas como Jérémie y Los Cayos, muchas superiores a los 4 grados.

En un principio hubo un alerta de tsunami pero se suspendió horas después.



Posteriormente al sismo principal registrado en Saint-Louis- du-Sud, una réplica de magnitud 5,2 se produjo a 17 kilómetros de la localidad de Chantal, de nuevo con un hipocentro a 10 kilómetros de profundidad.



