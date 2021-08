Talibanes anuncian que controlan todo Afganistán tras llegar a Kabul

El desarrollo de la situación en el país asiático:



Alemania cierra su Embajada en Kabul

Reportan que Alemania evacúa a sus ciudadanos



Atascos en las carreteras de Kabul mientras se espera un acuerdo de transición del poder a los talibanes en Afganistán. pic.twitter.com/webzjKK000 — RT en Español (@ActualidadRT) August 15, 2021

Un portavoz de los talibanes promete respetar los derechos de las mujeres

El papa Francisco pide poner fin al conflicto

#OremosJuntos por Afganistán, para que cese el estruendo de las armas y se encuentren soluciones en la mesa del diálogo. Solo así la atormentada población de ese país podrá volver a sus hogares y vivir en paz. — Papa Francisco (@Pontifex_es) August 15, 2021

12:41 GMT"La seguridad se ha deteriorado drásticamente. La Embajada de Alemania en Kabul está cerrada a partir del 15 de agosto", cita Reuters un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.12:14 GMTUn Airbus A400M y un Airbus A310 de la Fuerza Aérea de Alemania despegarán hoy rumbo a Kabul para evacuar al personal alemán y afgano de su Embajada en Afganistán, así como a ciudadanos alemanes que se encuentren en el país asiático, reporta Bild. Los evacuados, que superan el centenar, serán trasladados a la capital de Uzbekistán, Tashkent. En la operación participan alrededor de 200 paracaidistas.11:58 GMTEl portavoz de los talibanes, Suhail Shaleen, señaló que el movimiento espera una transición pacífica del poder en los próximos días, informa Reuters. Agregó que los insurgentes protegerán las libertades de los periodistas y los diplomáticos.11:54 GMTUn sismo de magnitud 5,1 se registró a las 10:41 (UTC) cerca de la frontera entre Afganistán y Tayikistán. De acuerdo a los datos del Servicio Geológico de EE.UU., el movimiento telúrico se produjo a 40 kilómetros al sureste de la ciudad tayika de Chubek, a una profundidad de 10 kilómetros, y se sintió en un radio de 250 kilómetros. De momento, no se han reportado víctimas ni daños.11:34 GMTSe registra congestión en el tránsito en los caminos de Kabul mientras se espera un acuerdo de transición del poder a los talibanes en Afganistán.11:24 GMTLos talibanes no tratarán de apartar a las mujeres de la educación o el trabajo, aseguró un vocero del movimiento, según Sky News. Indicó que el trato del grupo a las mujeres ha cambiado y no les impedirán salir de sus casas.11:14 GMTEl presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, mantuvo una conversación telefónica con funcionarios de seguridad, según la cuenta oficial de la Presidencia afgana. Indica que durante la llamada se habló "sobre cómo brindar seguridad a los ciudadanos de Kabul".11:06 GMTEl papa Francisco ha instado a poner fin al conflicto en Afganistán. "Me uno a la preocupación unánime por la situación en Afganistán. Les pido que recen conmigo al Dios de la paz para que cese el estruendo de las armas y se encuentren soluciones en torno a una mesa de diálogo", dijo este domingo ante fieles congregados en la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, informa Reuters.10:49 GMTEn las redes sociales se comparten imágenes de helicópteros Boeing CH-47 Chinook aterrizando y despegando desde el territorio de la Embajada de EE.UU. en Kabul. Según confirmó a la CNN un oficial estadounidense, la evacuación de la misión diplomática está "en marcha" y tiene como objetivo sacar a casi todo el personal, por tarde, la mañana del próximo martes.10:35 GMTRusia está cooperando con otros países para convocar una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los acontecimientos en Afganistán, dijo a RIA Novosti Zamir Kabúlov, representante del presidente ruso para el país asiático."Organizaremos la reunión, pero ya no cambiará la situación. Había que ocuparse de eso antes", reconoció el diplomático.