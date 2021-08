Tras incendios, repentinas inundaciones dejan al menos 31 muertos en Turquía

Según un balance provisional de la Agencia gubernamental para los desastres naturales (Afad), 29 personas murieron en la provincia de Kastamonu, a orillas del Mar Negro, y otras dos en la vecina Sinop; además, hay un número indeterminado de personas desaparecidas.El presidente Recep Tayyip Erdogan visitó hoy la región más afectada para demostrar su solidaridad con las víctimas y evaluar los daños, reportó la agencia de noticias ANSA."Su pena es la de todos nosotros. El Estado está junto a ustedes con todos sus medios" disponibles, declaró Erdogan antes de asistir a los funerales de las víctimas.Hospitales de la región tuvieron que evacuar a sus pacientes y los habitantes se vieron obligados a refugiarse en los tejados de sus viviendas y ser evacuados en helicópteros como muestran imágenes difundidas por las televisiones y las redes sociales, informó AFP.En tanto, varios puentes de carreteras colapsaron después de deslizamientos de tierra.Conmocionados, algunos sobrevivientes expresaron su malestar con las autoridades locales, acusándolas de no haber reaccionado con la suficiente celeridad para rescatar a los habitantes."Sólo nos dijeron que pusiéramos a salvo nuestros vehículos, porque el río corría peligro de desbordarse. No nos dijeron que salváramos nuestras vidas ni las de nuestros hijos", lamentó Arzu Yücel, cuyas hijas gemelas están desaparecidas luego que su edificio se derrumbara."Si nos hubieran advertido, nos hubiéramos ido en menos de cinco minutos", dijo entre sollozos, citada por la agencia DHA.Adem Senol, de 75 años, observó cómo el agua rodeó en pocos minutos su casa en la provincia de Bartin. "Nunca en mi vida había visto algo así", contó el jubilado a la agencia estatal de noticias Anadolu."El agua se elevó más alto que nuestras ventanas, rompió nuestra puerta e, incluso, la pared de nuestro jardín", añadió.Numerosos responsables políticos y asociaciones llamaron al gobierno turco a tomar medidas radicales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, puesto que atribuyen estos desastres al cambio climático.Turquía no ratificó el acuerdo de París sobre el clima de 2015, que establecía objetivos para frenar el calentamiento global, consignó AFP.Como consecuencia de las intensas lluvias, el nivel del agua subió a cuatro metros en algunos pueblos y las calles convirtieron en torrentes llenos de autos y todo tipo de escombros.