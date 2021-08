OMS reclamó acceso a "todos los datos" para investigar el origen del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó hoy a China a compartir informaciones de los primeros casos de Covid-19 y dijo necesitar "todos los datos" para investigar la teoría de que el virus se escapó de un laboratorio.



"Con el fin de abordar la 'hipótesis de laboratorio', es importante tener acceso a todos los datos y considerar las mejores prácticas científicas y mirar los mecanismos que la OMS ya ha establecido", dijo la agencia de salud de la ONU en un comunicado.



La OMS pidió despolitizar la investigación sobre el origen de esta pandemia que mató a al menos 4,3 millones de personas y hundió la economía global desde la detección de sus primeros casos en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019.



La agencia sanitaria envió un equipo de expertos a Wuhan a principios de año, quienes, en una primera fase de investigación, concluyeron que el virus probablemente había pasado de los murciélagos a los humanos a través de un animal intermediario.



En un comunicado sobre la siguiente fase de estudio, la OMS indicó que era "de una importancia vital" saber cómo comenzó la pandemia.



"La próxima serie de estudios incluirá un examen adicional de los datos brutos de los primeros casos" en 2019, dijo la OMS en un comunicado sobre el avance de la investigación.



"Compartir datos brutos y dar permiso para el nuevo análisis de muestras... no es diferente de lo que alentamos a todos los países, incluida China, a apoyar para que podamos avanzar en los estudios de los orígenes de forma rápida y eficaz", agregó.



"El acceso a los datos es de importancia crítica y no debería ser politizado de ninguna manera", insistió en el texto citado por la agencia de noticias AFP.



En la primera fase del estudio se establecieron cuatro hipótesis sobre el origen de la pandemia y la fuga de un laboratorio se consideró "extremadamente improbable".



Pero después de leer el informe, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que las investigaciones dentro de los laboratorios de Wuhan no habían sido suficientemente profundas.