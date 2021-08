Se enfermó de Covid antes de casarse y dio el "si" por Zoom, desde el hospital

El insólito episodio ocurrió en Indonesia. La singular noticia se hizo viral a través de la popular red social de videos cortos,El novio se contagió de Covid días antes de su casamiento. Pero esto no iba a detener a los enamorados, quienes se las ingeniaron para colocar un enorme monitor en el altar.Luego, a través de una videollamada, enlazaron al hombre para que pudiera estar "presente" a través de internet. Esto no pasó desapercibido porque la cuenta de Intandiahkurniasari subió el minuto a minuto de cómo fue la boda con diferentes imágenes.En tres videos fragmentados, se aprecia cómo el hombre tuvo que estar vestido con su vestimenta tradicional en la pantalla que, según muestra su esposa, lo mantuvieron durante la ceremonia y en la fiesta posterior al casamiento.En los comentarios, el flamante esposo tuvo su momento para dar su punto de vista por lo hecho. Sin embargo, eligió referirse a su estado de salud: "Recen por mí y por mi esposa, amigos, recen para que me recupere y pueda volver a ver a mi mujer", escribió.Las sorprendentes imágenes llamaron la atención de más de un usuario y explotaron las redes sociales. Uno de los videos subidos a la plataforma por la esposa llegó a cuatro millones de reproducciones, mientras que los otros alcanzan las 50 mil reproducciones aproximadamente."Si, la mayoría de las veces se ha pospuesto. Pero si lo has preparado todo ¿de qué otra manera se puede hacer? La era se está volviendo más sofisticada y se puede hacer con el concepto de boda virtual", explicó la esposa, que fue quien subió el video.