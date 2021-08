Turismo: Uruguay permitirá el ingreso de argentinos vacunados con Sputnik V

El gobierno de Luis Lacalle Pou permitirá el ingreso a Uruguay de argentinos vacunados con dos dosis de Sputnik V como parte de su estrategia para reactivar el turismo, informó este domingo el diario local El País.



El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, afirmó "los vamos a aceptar" y explicó que fue un tema sensible a resolver pensando en la temporada turística de verano -donde son clave los ingresos desde Argentina y Brasil- porque la vacuna rusa aún no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"El razonamiento fue que en Uruguay vacunaron con la china Sinovac mucho antes del visto bueno de la OMS", informó El País.



En el consulado uruguayo en Buenos Aires se reciben “continuamente” consultas de argentinos por la apertura de fronteras. En forma paralela, se tramitan más de 600 residencias mensuales, una cifra que se mantiene constante desde hace al menos un año, agregó el medio.



El plan del gobierno uruguayo, que se presentará este lunes luego de una reunión de gabinete contempla permitir desde septiembre el ingreso al país de propietarios sin residencia vacunados y, un mes después, el ingreso de turistas extranjeros vacunados, con dos dosis y 15 días posteriores de inmunización.



El ejecutivo de Lacalle Pou también contempla inaugurar en Uruguay el turismo de vacunas, como sucede en Estados Unidos.



El modelo es similar al de Miami, los turistas podrán vacunarse pero esto estará vigente solo cuando todos los uruguayos que así lo deseen hayan recibido su tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus.



Al respecto, Alejandro D'Elía, gerente general del Grupo Solanas y presidente de la Cámara de la Industria Hotelera Turística, aseguró que “es muy difícil soportar otra temporada sin una apertura de fronteras". "Es inviable porque el turismo interno no es la solución, necesitamos a los turistas extranjeros y vamos a salir a pelear en la región y en el mundo con ofertas atractivas para que vengan”, dijo.