Estados Unidos nominó a su embajador en Argentina

La nominación se conoce luego de que Alberto Fernández almorzara en Olivos a Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Biden y una pieza clave de la Casa Blanca al momento de determinar los aliados y los enemigos de Estados Unidos.



“Estoy agradecido por la oportunidad de servir a mi país”, dijo Stanley en un comunicado. “Si se confirma, espero construir una relación aún más sólida entre Estados Unidos y Argentina”, según informa el sitio The Dallas Morning News.



El mismo medio destaca que a Stanley le tocó un destino que representa un interesante desafío diplomático y político. “Buenos Aires no es un remanso de bajo riesgo. Argentina es una de las economías más grandes del hemisferio, un país devastado por el COVID-19 y la recesión”.



Marc Stanley y su esposa Wendy, están casados hace 36 años, tienen tres hijos adultos. El futuro embajador en Argentina presidió “Abogados por Biden” para la exitosa campaña Biden-Harris (2019-2020) y en la actualidad apoya y trabaja como voluntario en varias organizaciones locales de Texas, incluido el Centro Comunitario Judío, Temple Emanu-El y el Banco de Alimentos del Norte de Texas.



Perfil de un demócrata influyente



Según la reseña que publica su estudio de abogados Stanley Law Group -una firma con sede en Dallas que se enfoca en acciones colectivas nacionales y litigios complejos-, Marc R. Stanley es además de un destacado letrado un activista político, líder de la comunidad judía y filántropo de Dallas, Texas. “Tiene 38 años de experiencia como abogado litigante líder y 44 años de experiencia en el gobierno y el servicio público, incluido su nombramiento como presidente de la Autoridad de Finanzas Públicas de Texas por la gobernadora de Texas Ann Richards”, indica su sitio oficial.



En el perfil público, se indica que el secretario de Defensa William Cohen nombró a Marc como miembro de la Junta de Visitantes de la Universidad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y en 2011, fue designado por el presidente Barack Obama como miembro del Consejo del Museo Conmemorativo del Holocausto de EE. UU.



“Los aspectos más destacados de su carrera incluyen un caso histórico contra una compañía de seguros por incumplimiento de deberes fiduciarios en el manejo de inversiones. En 2015, después de 13 años de litigio y siete opiniones publicadas, el demandado pagó $ 140 millones en efectivo y $ 60 millones en beneficios económicos futuros, el segundo acuerdo más grande reportado en los Estados Unidos”, agrega.



Precisa Stanley Law Group que “es miembro de la Junta Directiva y se ha desempeñado como presidente tanto de la Asociación de Abogados Litigantes de Texas como de la Asociación de Abogados Litigantes de Dallas y fue votado como Mejor abogado en Dallas y Súper abogado para todo el estado de Texas durante casi todos los años desde que se establecieron los elogios.



Marc Stanley se desempeñó asimismo como miembro de la junta y líder de muchas organizaciones caritativas y políticas judías, incluidos seis años como presidente del Consejo Nacional Judío Democrático. En su ciudad natal de Dallas, Marc también es ex presidente de The Legacy Senior Communities, Inc., una organización benéfica sin fines de lucro patrocinada por la comunidad judía, que brinda atención continua a las comunidades de jubilados y atención domiciliaria para personas mayores y sus familias.



“El servicio público nacional de Marc comenzó en la universidad, cuando trabajó tres años para el Congreso de los Estados Unidos, creó el primer directorio telefónico para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y se desempeñó como editor de 1977 a 1979. Más tarde se desempeñó como presidente del condado de Dallas para la campaña del senador Lloyd Bentsen en 1988 y la campaña de la gobernadora Ann Richards de 1989 a 1990”, agregó el sitio oficial.