Uruguay seguirá con su programa de tercera dosis, pese al pedido de la OMS

El ministro de Salud Pública de Uruguay, Daniel Salinas, aseguró hoy que su país no postergará la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19, pese al pedido de retrasarla que hizo ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"Nosotros vamos a seguir con nuestro programa, nuestra guía, nuestro asesoramiento y nuestro rumbo", afirmó el secretario de Estado en conferencia de prensa hoy, respecto a las terceras dosis que comenzarán a aplicarse a partir del 16 de agosto, informó el medio local El País.



La respuesta del ministro llega luego de que la OMS pidiera ayer retrasar la aplicación de la tercera dosis de las vacunas contra la Covid-19 y que se considere aplazar la vacunación de los adolescentes en los países ricos, para que haya vacunas suficientes para inmunizar a al menos el 10% de la población de cada país y proteger así a quienes están en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave y morir.



"Entendemos la preocupación de los gobiernos de proteger a sus poblaciones de la variante Delta, pero no podemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayoría de los suministros de vacunas, utilicen todavía más, mientras que las poblaciones más vulnerables del mundo siguen sin protección", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Ante la propuesta de la OMS, la visión del Gobierno uruguayo es "negativo central", respondió Salinas.



"Nosotros mantenemos nuestro rumbo y vamos por la tercera", indicó.



El funcionario agregó que, aunque respeta al organismo internacional, no seguirá la sugerencia de su director, Uruguay mantendrá el plan de vacunación previsto, que incorporará una tercera dosis de refuerzo a partir del 16 de agosto.



"Nosotros teníamos un objetivo y ese objetivo era lograr la cobertura de inmunidad colectiva que era llegar al 70%. Pensamos que vamos a estar logrando ese objetivo. Estamos en el 64% con dos dosis y que en los días subsiguientes vamos a estar logrando cruzar esa ansiada meta del 70%, sabiendo que tenemos casi un 74% con primera dosis", detalló Salinas en conferencia de prensa.



La intención de la OMS es llegar a un 10% de vacunados en todos los países del mundo.



Según el sitio de estadísticas Our World un Data, actualmente hay 47 países -en su mayoría de África y Asia- que vacunaron a menos de un 10% de su población con una dosis.



En función de llegar al 10% de inmunizados, como pretende el organismo internacional, Salinas indicó que "es una oportunidad para que la OMS redirija o redistribuya desde aquellos países que tienen necesidades satisfechas en vacunas -como es el caso de Uruguay- hacia países que lo necesiten y lo estén pidiendo".



No obstante, se mostró determinado en la decisión del Gobierno uruguayo: "Nosotros mantenemos nuestro rumbo y vamos por la tercera."



El martes pasado, Uruguay abrió su agenda para vacunar con terceras dosis de Pfizer a aquellos vacunados con la pauta completa de Sinovac.



Además, vacunará con terceras dosis a aquellos inmunodeprimidos o trasplantados que hayan recibido las dos dosis de Pfizer o AstraZeneca, y terceras y cuartas dosis para los inmunodeprimidos que hayan recibido la pauta completa de Sinovac.



Uruguay no es el único país que hace oídos sordos a los pedidos de solidaridad de la OMS.



Israel también le dio la espalda a los países menos favorecidos y continuó hoy con la campaña que inició el viernes pasado de administrar terceras dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 a las personas mayores de 60 años.