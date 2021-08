Impactante video: joven quedó paralizada tras aceptar un trago en un boliche

Una madre hizo circular un video donde se puede apreciar a su hija “paralizada” luego de consumir un trago al que le pusieron droga en un bar de Reino Unido.Originaria del condado de Essex, la joven identificada como Millie Taplin estuvo paralizada durante cuatro horas luego de aceptar una bebida que le regaló un extraño.Taplin acudió a un centro nocturno a festejar sus recién cumplidos 18 años. Pero lo que comenzó en fiesta, terminó en uno de los sustos más grandes, pues Millie no pudo hablar ni moverse durante horas.Millie, empezó a sentir calor y náuseas, veía borroso y de repente, dejó de poder caminar. Millie estaba de fiesta en un boliche cuando alguien le invitó un trago.Sin embargo, creen que el vaso estaba adulterado con alguna droga, una sustancia que la dejó completamente paralizada. "No me había sentido así en mi vida", relató la joven que sufrió los efectos de lo que le pusieron en el trago.

En las imágenes compartidas en redes sociales por su madre, se ve a Millie completamente desfigurada y ausente.Las imágenes también muestran cómo Taplin no tiene el control de su cuerpo y sus extremidades están completamente rígidas, como si padeciera artritis.Claire, la mamá de la joven, compartió el vídeo a través de su perfil de Facebook con una advertencia: "Por muy perturbador que sea, si esto salva a una niña, solo a una, entonces valdrá la pena compartirlo. Nada puede prepararte para ver esto", resaltó. Fuente: (ElMundo)