El Tesoro de EEUU suspendió pagos: pidió al Congreso que aumente endeudamiento

En una misiva, dirigida a la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Yellen.anunció la suspensión de la emisión de deuda y algunos pagos por parte del Tesoro.



La nota indica que "el Departamento del Tesoro suspendió hasta nuevo aviso la venta de valores de la Serie Gobierno Estatal y Local. Esta carta sirve para notificarle de las medidas extraordinarias adicionales que el Tesoro comenzó a usar hoy", según la agencia Bloomberg.



"En mi carta del 23 de julio, noté que la Ley de Presupuesto Bipartidista de 2019 suspendió el límite de deuda legal hasta el 31 de julio y le informé que a partir del 1 de agosto, la deuda pendiente de los Estados Unidos estaría en el límite legal".



Yellen agregó que resolvió, debido al límite de deuda legal, no podrá "invertir completamente la porción del Fondo de Jubilación y Discapacidad del Servicio Civil (CSRDF) que no se requiere inmediatamente para pagar a los beneficiarios, y que un período de suspensión de la emisión de deuda comenzará el lunes 2 de agosto de 2021 y durará hasta el jueves 30 de septiembre de 2021".



"Mis predecesores han declarado períodos de suspensión de la emisión de deuda en circunstancias similares. Con estas determinaciones, el Departamento del Tesoro suspenderá las inversiones adicionales de los montos acreditados y redimirá una parte de las inversiones en poder de la CSRDF, según lo autorice expresamente la ley", agregó la carta.



Yellen remarcó que "debido a que la Ley de Mejora y Responsabilidad Postal de 2006 establece que las inversiones en el Fondo de Beneficios de Salud para Jubilados del Servicio Postal (PSRHBF) se realizarán de la misma manera que las inversiones para el CSRDF, el Departamento del Tesoro suspenderá las inversiones adicionales de los montos acreditados a el PSRHBF. Por ley, el CSRDF y el PSRHBF se completarán una vez que se aumente o suspenda el límite de deuda. Los jubilados y empleados federales no se verán afectados por estas acciones".



La secretaria del Tesoro expresó que "en segundo lugar, también he determinado que, debido al límite de deuda legal, no podré invertir completamente el Fondo de Inversión en Valores del Gobierno (Fondo G) del Fondo de Ahorros de Ahorro, parte del Sistema de Jubilación de Empleados Federales, en intereses- con valores de los Estados Unidos, a partir de hoy, 2 de agosto de 2021".



"El estatuto que rige las inversiones del Fondo G autoriza expresamente al Secretario del Tesoro a suspender la inversión del Fondo G para evitar incumplir el límite de deuda legal. Mis predecesores han tomado esta medida de suspensión en circunstancias similares. Por ley, el Fondo G se completará una vez que se aumente o suspenda el límite de deuda. Los jubilados y empleados federales no se verán afectados por esta acción".



Finalmente, Yellen instó al Congreso "a proteger la plena fe y el crédito de los Estados Unidos actuando lo antes posible".



Telam