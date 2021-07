Covid: OMS asegura que la cepa Delta no es más letal que las otras variantes

Sociedad Aislaron a más de 160 personas por viajero con variante Delta que no se confinó

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo este viernes que la cepa Delta no es más letal que las otras variantes del coronavirus, aunque sí más contagiosa.Según Maria van Kerkhove, quien tiene a cargo para la OMS el seguimiento del Covid-19 a nivel técnico, no se registraron mayores tasas de mortalidad por el coronavirus debido a la variante Delta, aunque es un 50% más contagiosa.Algunos países han visto más hospitalizaciones, pero no una mayor mortalidad debido a la variante Delta, agregó van Kerkhove.Según informó el medio británico The Guardian, el principal experto en emergencias de la OMS, Mike Ryan, precisó, además, que las vacunas aprobadas por esa organización siguen siendo eficaces contra la enfermedad, pese a la evidencia en distintos estudios de que su protección es más baja contra la variante detectada por primera vez en la India.Y agregó: "Estamos luchando contra el mismo virus, pero un virus que se ha vuelto más rápido y mejor adaptado para transmitirse entre nosotros los humanos, ese es el cambio".