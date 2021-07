Histórica nevada en al menos 13 ciudades del sur de Brasil: fotos y videos

Neve em Canela pic.twitter.com/7pFIHvl0PY — Orgulho Gaúcho (@_OrgulhoGaucho) July 29, 2021

URGENTE!



Nieve en Brasil, muy cerca de Paraguay.



Que Opinan llegará a nuestro país en las próximas horas?? pic.twitter.com/A57nszHkdH — Despertar Juvenil (@DespertarJuven2) July 29, 2021

A neve é linda aqui no Brasil.

No entanto, preste atenção.



1 - neve no Brasil

2 - ondas de calor no Canadá

3 - enchentes na Alemanha



Mermão... vou nem falar nada pq não adianta mais. pic.twitter.com/S3yuwKH4Pb — Felipe Hime (@felipehime) July 29, 2021

Quem disse que não tem neve no Brasil? Meu Rio Grande do Sul tá geladinho! ??? pic.twitter.com/SdzkMSp759 — Lilian Marine ? ?? (@Lilian_Flauta1) July 28, 2021

nunca achei que eu fosse ver neve no brasil pic.twitter.com/GcNE3zcEfv — ?bruna (@wrathslover) July 29, 2021

NEVOU no Alfredo Jaconi, estádio do Juventude! ?



Foto: @ECJuventude pic.twitter.com/XEoiPqSTLW — FOX Sports Brasil (de ?) (@FoxSportsBrasil) July 29, 2021

Tá nevando aqui em gramado ! Mano o que está acontecendo em 2021 ? #nevenobrasil #neve pic.twitter.com/uIdEzfkBFe — Diedrich (@diedricx) July 29, 2021

La masa de aire polar que ingresó a Brasil en los últimos días causó este miércoles por la noche nevadas en al menos 13 ciudades del estado de Rio Grande do Sul, en el sur de ese país.El fenómeno está relacionado con una gran masa de aire polar que ingresó en las últimas horas y que algunos meteorólogos ya alertaban sobre las bajas temperaturas que azotarían a la región.Durante la madrugada de este miércoles en Santa Catarina se registró un récord de -7,8 ° C . “La masa de aire frío tiene el potencial de ser una de las más intensas de este siglo para llegar al territorio nacional (brasileño) en un escenario climático propicio para eventos de frío extremo”, indicaron desde Desde MetSul, uno de los principales generadores de contenido de información meteorológica.“En más de 30 años de pronóstico del tiempo en Rio Grande do Sul, nunca habíamos visto nieve horizontal con vientos tan fuertes y gran reducción de visibilidad. Es lo que los norteamericanos llaman tormenta de nieve”, agregaron.