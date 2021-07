Pfizer prevé US$ 33.500 millones de ingresos por venta de vacunas anti Covid

El laboratorio estadounidense Pfizer espera facturar este año US$ 33.500 millones por la venta en todo el mundo de 2.100 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 desarrolladas en colaboración con la empresa alemana BioNTech.



Este monto supera los US$ 26.000 millones que la empresa estimaba en mayo para este ejercicio por la venta de 1.600 millones de dosis del inmunizante, consignó la agencia AFP.



Pfizer también elevó sus proyecciones anuales de ingresos y ganancias al pronosticar la entrega de otros 500 millones de dosis por encima de las expectativas anteriores.



La farmacéutica estadounidense sostuvo que el margen de beneficio antes de impuestos sobre las ventas del inmunizante se mantenía en la franja alta de 20%.



Esos márgenes de ganancias provocaron que organizaciones no gubernamentales como Public Citizen hayan acusado a Pfizer de "lucrar" con la pandemia.



En el segundo trimestre, Pfizer reportó ganancias por US$ 5.600 millones, un aumento de 59% en comparación con el mismo período del año anterior, en tanto tuvo un incremento de 92% en sus ingresos, a 19.000 millones.



En comparación, el grupo farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson -que junto a AstraZeneca se comprometió a vender sus vacunas a precio de costo mientras dure la pandemia-, anticipa US$ 2.500 millones de ingresos por su producto este año.



El laboratorio Moderna esperaba ventas por US$ 19.200 millones de su vacuna este año en sus previsiones de mayo.



Las ventas podrían crecer aún más, ya que la sociedad Pfizer/BioNTech aboga por una tercera dosis de su vacuna para hacerla más efectiva, en un momento en que la variante Delta del coronavirus causa brotes en Asia y África y aumenta el número de casos en Europa y Estados Unidos.



BioNTech y Pfizer prevén producir 3.000 millones de dosis hasta fin de año.



Pfizer pagó unos US$ 4.400 millones en dividendos a sus accionistas durante los primeros seis meses del año, 3% más que en 2020.