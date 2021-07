Francia impone el pase sanitario en el transporte de larga distancia

Francia impondrá el pase sanitario a los transportes de larga distancia a partir de la segunda semana de agosto y habrá controles "masivos", anunció el ministro de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari.



La obligación de mostrar el pase sanitario, que acredita que la persona está vacunada o que tiene un test negativo al coronavirus, se aplicará principalmente en los vuelos domésticos y en los trenes de larga distancia interurbanos y nocturnos, dijo el ministro, y explicó que habrá controles "masivos" pero "no sistemáticos".



Con 156 votos a favor, 60 en contra y 14 abstenciones, la medida salió adelante el lunes pasado en el Parlamento.



De esta manera, las nuevas restricciones, que incluyen la obligatoriedad de la inmunización para determinados sectores, como el sanitario, fue aprobada después de unas protestas que terminaron con decenas de detenidos.



Centros educativos



Por otra parte, el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, anunció que solo los alumnos de secundaria no vacunados tendrán que seguir cursos a distancia si se detecta un caso de Covid-19 en su clase, una medida que regirá al inicio del nuevo curso escolar, en septiembre.



"En los centros de enseñanza secundaria, solo los alumnos no vacunados serán desalojados y tendrán que seguir la enseñanza a distancia" y los demás podrán seguir en clase, dijo el funcionario en declaraciones a la cadena Franceinfo.



Sin embargo, las clases de educación primaria se cerrarán por completo si se detecta un caso positivo.





Contagios e inoculaciones



Los contagios en Francia volvieron a aumentar con la llegada del verano (julio-septiembre) aunque esa suba es moderada gracias a la protección de las vacunas.



Este martes, las autoridades sanitarias anunciaron que uno de cada dos franceses ya está completamente inmunizado.





Alemania



Por otro lado, Alemania anunció que más de la mitad de la población de su país se vacunó completamente contra el coronavirus.



"Más de un alemán de cada dos (50,2%, es decir 41,8 millones) se beneficia de una protección completa. 61,1% (50,85 millones) de los ciudadanos recibieron al menos una dosis", escribió el ministro de Salud, Jens Spahn, en Twitter.



El funcionario llamó también a los ciudadanos a inmunizarse, ya que "cuantas más personas se vacunen ahora, más seguros serán el otoño y el invierno".



Estas declaraciones llegan el mismo día en que se conoció el aumento de la tasa de incidencia.



Según el Instituto Robert Koch (RKI) la tasa de incidencia aumentó a 15 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 14,5 de ayer, con lo que continúa la curva ascendente iniciada hace tres semanas, informó la agencia de noticias Europa Press.



La incidencia más baja se registró el 6 de julio con 4,9 casos.



Las autoridades sanitarias reportaron 2.768 nuevos contagios y 21 muertes en las últimas 24 horas, con lo que el total se elevó a 3,7 millones de infecciones confirmadas y 91.586 muertes.