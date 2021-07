India registró un nuevo récord de contagios en medio de un repunte en la región

India, Corea del Sur, Malasia, Pakistán, Tailandia y China reportaron este miércoles cifras récord de contagios de coronavirus en medio de un repunte en la región mientras las autoridades ensayan distintas estrategias para contener la expansión del nuevo virus.



India notificó 43.000 contagios, una cifra muy superior a la de el martes, cuando se registraron 30.000 contagios por primera vez en cuatro meses, y 640 muertos, con lo que el total desde el inicio de la pandemia se elevó a 31,4 millones y 422.022, respectivamente.



"La pandemia está lejos de terminar", alertó el presidente del Comité Nacional de Expertos sobre la Administración de Vacunas, VK Paul, y advirtió sobre el peligro de incumplir las medidas sanitarias dispuestas para frenar los contagios.



"Tenemos que tener cuidado. Podemos estar cansados, pero el virus no lo está. Es una alerta para nosotros", subrayó Paul, citado por la cadena de noticias india NDTV.



Además, instó a la población a vacunarse al señalar que "todas las vacunas demuestran que la posibilidad de desarrollar una enfermedad grave es prácticamente nula". "La posibilidad de morir queda casi eliminada", recalcó. Corea del Sur Corea del Sur, por su parte, reportó un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, tras confirmar más de 1.800 positivos en las últimas 24 horas, según datos de la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea (KDCA).



Con estas cifras, los totales se elevaron a 193.427 y 2.083, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.



La cifra de casos superó el anterior máximo, registrado el 21 de julio con 1.842 casos, en el marco de un repunte achacado en parte a la propagación de la variante Delta, detectada por primera vez en India, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



Las autoridades sanitarias alertaron que el país podría no haber alcanzado aún el pico de contagios de esta ola y extendió por otras dos semanas las medidas de restricción de nivel 4 aplicadas en el área metropolitana de la capital, Seúl.



Dichas medidas implican la prohibición de las reuniones de más de dos personas a partir de las 18, así como la imposición de un cierre de restaurantes y cafeterías a las 22 y se mantienen cerrados discotecas y otros locales de ocio nocturno.



El resto del país se mantiene en nivel 3, lo que supone que los restaurantes y cafeterías pueden aceptar clientes hasta las 22, si bien pueden continuar con los envíos a domicilio a partir de esa hora, mientras que las reuniones están limitadas a un máximo de cinco personas. Malasia Por su parte, Malasia, que la semana pasada anunció el levantamiento de las restricciones pandémicas, reportó este miércoles su cifra más alta de contagios de los últimos nueve meses con 17.405 positivos en la última jornada.



En total, desde que comenzó la pandemia se han detectado un total de 1.06 millones de contagios y más de 8.000 fallecidos a causa del coronavirus, aunque los expertos advierten que estas cifras podrían ser mucho mayores. Pakistán En Pakistán también saltaron las alarmas tras registrar más de 4.000 contagios diarios por primera vez en más de dos meses.



El Centro Nacional de Mando y Operaciones paquistaní indicó a través de su página web que durante las últimas 24 horas se registraron 4.119 positivos y 44 muertos, lo que elevó los totales a 1,01 millones y 23.133, respectivamente, desde el inicio de la pandemia. Tailandia Tailandia, en tanto, informó un nuevo récord de contagios, al sumar 16.533 positivos y 133 muertes, lo que situó los totales en 543.361 y 4.397 respectivamente. China China, por su parte, registró 86 nuevos casos, de los cuales 55 son de transmisión local y 31 importados, una cifra que no se registraba desde enero, informó la Comisión de Salud Nacional.