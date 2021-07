Google y Facebook exigirán que todos los empleados estén vacunados

Luego de que Estados Unidos revirtiera su política y ordenara que es obligatorio el uso de mascarillas en espacios interiores, Google y Facebook se contactaron con sus empleados y les informaron que para el regreso a las oficinas será necesario estar vacunado.



En un comunicado interno, la ejecutiva Lori Goler aseguró que “con la reapertura de nuestras oficinas, exigiremos que toda persona que venga a trabajar a cualquiera de nuestros campus en EEUU esté vacunada. La forma de aplicar esta política dependerá de las condiciones y normativas locales”.



“Tendremos un proceso para aquellos que no puedan vacunarse por razones médicas o de otro tipo y evaluaremos nuestro enfoque en otras regiones a medida que evolucione la situación. Seguimos trabajando con expertos para garantizar que nuestros planes de regreso a la oficina den prioridad a la salud y la seguridad de todos”, detalló.



Por su parte, Sundar Pichai, CEO de Google, anunció por medio de un comunicado que los empleados que vuelvan a las oficinas deberán estar vacunados.



“Cualquier persona que venga a trabajar a nuestros campus deberá vacunarse. Implementaremos esta política en los EE. UU. En las próximas semanas y la expandiremos a otras regiones en los próximos meses. La implementación variará de acuerdo con las condiciones y regulaciones locales, y no se aplicará hasta que las vacunas estén ampliamente disponibles en su área. Recibirá orientación de sus clientes potenciales locales sobre cómo esto lo afectará, y también compartiremos más detalles sobre un proceso de excepciones para aquellos que no pueden ser vacunados por razones médicas u otras razones”, explicó el directivo en el comunicado difundido.



Pichai compartió que, gracias al apoyo de Google y sus empleados, ayudaron a Gavi, asociación de salud mundial público-privada cuyo objetivo es aumentar el acceso a la inmunización, a vacunar por completo a más de millón de personas en países de ingresos bajos y medios a nivel mundial.



“Vacunarnos es una de las formas más importantes de mantenernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades saludables en los próximos meses”, reflexionó el directivo.



También anunció que el regreso gradual a las oficinas, que inicialmente estaba contemplado para septiembre, ahora se hará a partir del 18 de octubre. La extensión del trabajo remoto es una medida que también han implementado otras compañías a raíz del avance de la cepa Delta, que tiene más contagiosidad y virulencia que la variante original del coronavirus.



“Reconocemos que muchos empleados de Google están viendo picos en sus comunidades causados por la variante Delta y están preocupados por regresar a la oficina. Esta extensión nos dará tiempo para volver al trabajo y, al mismo tiempo, brindará flexibilidad a quienes la necesiten”, explicó el directivo.



Y añadió que se verás las estadísticas de contagio que varían según la región (cabe señalar que Google emplea unos 144 mil empleados en todo el mundo y esta es una medida global) y se les informará a los trabajadores con al menos 30 días de anticipación antes de pasar al trabajo full time en la oficina.



No es la única empresa tecnológica en reacomodar sus planes de regreso a la presencialidad. Apple dijo la semana pasada que retrasaría la fecha en la cual los empleados tendrían que regresar a sus oficinas. En ese caso también se extendió el modo remoto hasta octubre.



Por otra parte, el gigante de Mountain View también informó la posibilidad de ofrecer flexibilidad para algunos trabajadores.



“Para aquellos de ustedes con circunstancias especiales, pronto compartiremos opciones de trabajo temporal ampliadas que les permitirán postularse para trabajar desde su casa hasta fines de 2021. También estamos extendiendo la Licencia de Cuidador Extendida hasta fin de año para padres y cuidadores”, comunicó Pichai.



Más allá de esta decisión que se tomó a raíz de la contingencia, queda claro que la empresa sigue apostando al retorno a la presencialidad. En abril, el gigante informático reveló que invertiría USD 7 mil millones en crear más oficinas y centros de datos en todo el país este año.



“Espero que estos pasos les den a todos una mayor tranquilidad a medida que reabren las oficinas”, concluye Pichai.