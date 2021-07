Un hombre asesinó a balazos a su ex esposa embarazada y a su novio en un partido

Unos 100 espectadores presenciaban un partido de fútbol entre promesas adolescentes en el Matías Almeyda Training Center, ubicado en Texas, Estados Unidos, cuando se desató la locura: un hombre ingresó armado y asesinó a balazos a su ex esposa, que se encontraba embarazada, y a su novio, mientras sus hijos eran parte del encuentro deportivo.



El hecho ocurrió en la mañana del domingo 25 de julio, a alrededor de las 10.17 en el predio ubicado en el 4200 de Clowd Road y Stubener Airline, en el Noroeste del Condado Harris. El sonido de los disparos generaron una estampida entre el público y también entre los futbolistas, que en medio del terror se desentendieron de la pelota y buscaron refugio, saltando los alambrados perimetrales que determinaban el campo de juego.



La Policía llegó al lugar minutos después de la balacera: las víctimas tenían 35 y 28 años, respectivamente. El hombre falleció en el acto a causa de las heridas, mientras que la mujer embarazada fue trasladada a un centro médico, pero los profesionales no pudieron salvarla ni a ella ni al bebé.



El culpable de la matanza fue encontrado más tarde con un disparo en la cabeza cerca del lugar donde cometió los crímenes. Según fuentes de la investigación, se habría quitado la vida momentos después de perpetrar los asesinatos.



“Estaba en el banco mirando el partido hasta que escuché el primer disparo. Miré a mi alrededor para ver qué pasaba, pensé que era un auto que había chocado o una rueda explotando, y ahí fue cuando vi al sujeto levantar el arma y disparar de nuevo, tanto a la mujer como al hombre”, contó Ángel Guerrero, uno de los juveniles que terminó siendo testigo del hecho, a la cadena Telemundo.



“Nuestros corazones y oraciones están con las familias involucradas en la tragedia ocurrida el domingo por la mañana. Si usted o alguien que conoce puede estar sufriendo abusos domésticos, por favor no dude en pedir ayuda”, envió su pésame el Matías Almeyda Training Centre a través de una publicación en su cuenta de Instagram.



El ex mediocampista central de River, Sevilla, Lazio e Inter de Milán, entre otros clubes, se desempeña como entrenador de los San José Earthquakes de la Major League Soccer desde 2019. El mismo año, en enero, inauguró el Matías almeyda Training Centre, donde ocurrió la tragedia.



“Hola a todos, los invito a que se unan a mi Academia de fútbol”, abre las puertas del centro el propio Pelado en el video que aparece en la cuenta de Instagram del lugar. El mismo muestra las completas instalaciones y cómo se entrenan y divierten los niños, las niñas y los aspirantes a futbolistas en los entrenamientos. Ese espíritu y la tranquilidad se vieron vulnerados por la locura y la muerte el último domingo.