Miami: identificaron la última víctima desaparecida tras derrumbre del edificio

Las autoridades de Miami identificaron hoy el cadáver de la última persona que estaba desaparecida tras el derrumbe parcial de un edificio en Surfside, en Miami, a más de un mes de la catástrofe en la que murieron 98 personas.



"Hoy puedo informar que, gracias a los continuos esfuerzos heroicos (de los equipos de búsqueda), la última persona desaparecida ha sido localizada e identificada", declaró en rueda de prensa Daniella Levine-Cava, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, en el que se encuentra la ciudad de Surfside, informó la agencia de noticias AFP.



La policía de Miami-Dade indicó hoy que la última víctima identificada es Estelle Hedaya, de 54 años.



Según el hermano de Hedaya, citado por el diario The New York Times, la mujer se había mudado recientemente a Florida desde Nueva York para empezar una nueva etapa en su vida.



"Noventa y ocho víctimas han sido identificadas, incluidas 97 que fueron halladas en el derrumbe y una persona que falleció en el hospital", añadió.



Levine-Cava señaló que, con la identificación anunciada hoy, todas las víctimas cuya desaparición fuera denunciada han sido localizadas.



La alcaldesa precisó, sin embargo, que la policía sigue adelante con el esfuerzo de búsqueda de pruebas y restos humanos entre las toneladas de escombros del edificio, que fueron trasladados a un depósito.



El edificio Champlain Towers South, de 12 plantas, se derrumbó parcialmente en la madrugada del 24 de junio frente al mar en Surfside, al norte de Miami Beach.



Los bomberos estuvieron trabajando durante semanas en el lugar de la catástrofe hasta el viernes pasado.



Salvo un adolescente rescatado horas después del derrumbe de la torre, no encontraron a ningún superviviente entre los escombros del edificio y pronto se centraron en encontrar restos humanos.



Poco más de un mes después de lo ocurrido, las causas del derrumbe aún se desconocen y están siendo investigadas.



Los primeros elementos de la investigación apuntan a que la estructura del edificio parecía desgastada en algunos sectores, agregó AFP.



El resto del edificio tuvo que ser evacuado tras la catástrofe, y las autoridades lo demolieron el 4 de julio, al considerar que su inestabilidad ponía en peligro a los equipos de búsqueda y rescate.