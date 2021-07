Video: fue a vacunarse con su amante y en la fila estaba su esposa y su cuñada

E o cara que foi levar a amante pra vacinar e encontrou a mulher e a cunhada na fila? pic.twitter.com/HTAxkpEECy — Jhon | A Tropa da Fadinha tá ON ? (@jhonhenriqueofc) July 21, 2021

Lo que sucedió en la ciudad de Bayeux, estado de Paraíba, en Brasil, parece sacado de una novela. Un hombre de unos 50 años llevó a su amante al centro de vacunación para darse la vacuna contra el covid-19, pero nunca se imaginó que iba a encontrarse con su esposa y su cuñada.Las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales durante los últimos días son explícitas. El hombre, vestido con una remera azul y unas bermudas celestes, intenta defender a su amante del ataque de las dos mujeres enfurecidas, al ver semejante hecho.Sin embargo, cuando parecía que estaba conteniéndolas a ambas, su amante le arrojó una silla a la esposa. La hecatombe no tardó en armarse y las sillas comenzaron a volar de un lado a otro. Quien pareciera ser su esposa, vestida con una blusa turquesa, directamente atacó al hombre que respondió con unos empujones.Por otra parte, la hermana de la mujer engañada comenzó a revolearse sillas con la amante hasta que todo terminó con golpes de puño. La imagen final muestra a los cuatro agarrados de los pelos contra un pizarrón de lo que parece ser una escuela primaria.El diario de Brasil G1 aseguró que el incidente se remonta al pasado martes 20 de julio y que, según la secretaría de Salud del estado, se trató de una pelea entre familias. Esto confirma el hecho que realmente sucedió, luego de que se había filtrado la posibilidad de que el conflicto se había iniciado porque una persona no respetó la fila.Lo que sí fue destacado en todos los comentarios de las redes sociales fue el comportamiento que tuvieron las enfermeras. Las encargadas de vacunar a las personas se quedaron al margen de la pelea y su objetivo fue uno solo: cuidar los elementos de vacunación.Según reprodujeron los medios locales, la situación no contó con heridos de gravedad y luego de unos minutos para acomodar el lugar la vacunación siguió con su cronograma habitual.