Castillo anunció que renunciará a sueldo de presidente y cobrará como un maestro

El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, anunció ante el Congreso de su partido, Perú Libre, que renunciará a su sueldo de mandatario y que propondrá al Congreso Nacional la reducción de las dietas de legisladores y ministros.



“Invoco a la bancada, que llegando nosotros a asumir oficialmente este mandato, vamos a renunciar al sueldo presidencialista. Vamos a conducir los destinos del país con el sueldo de maestro”, adelantó Castillo frente a dirigente de PL y a la bancada de diputados que acompañará su gestión.



El anuncio formó parte de su discurso del congreso partidario a puertas cerradas en la Casa del Maestro de Lima, del que únicamente se conoció un fragmento a través del sitio del diario Correo.



En ese extracto, además, el mandatario electo anunció que propondrá al Congreso Nacional que “el sueldo de los ministros y congresistas bajen a la mitad”.



Tras estar unas dos horas en el encuentro, Castillo se retiró a pie junto a la vice electa, Dina Boluarte, y al congresista electo y vocero de la bancada oficialista, Alex Paredes, hacia un local partidario ubicado a menos de 100 metros de la sede del Poder Legislativo.



A su turno, el titular de Perú Libre, Vladimir Cerrón, afirmó que “en una fortaleza sitiada, como Perú Libre, toda disidencia es una traición” y denunció la existencia de “enemigos” que buscaron separarlo de Castillo durante la campaña.



El exgobernador del departamento de Junín era también candidato a vice de Castillo, pero la Justicia bloqueó su postulación porque carga con una condena por corrupción que lo inhabilita para ocupar un cargo público electivo.



Durante la campaña, hubo versiones de que varios partidos que quedaron afuera del balotaje –Nuevo Perú y Juntos por Perú, entre otras fuerzas- respaldaban a Castillo pero le exigían que no nombrara a Cerrón en ningún cargo del Gobierno.



“Aquí el que diga ´yo solo me retiro del Partido´ debe comprender que en una fortaleza sitiada, como Perú Libre, toda disidencia es una traición, como dijera un revolucionario latinoamericano”, expresó hoy Cerrón.



Consideró además que su presencia fortalece al mandatario electo y por eso hubo sectores que buscaron alejarlo, para convertir a Castillo en “un presidente sin alma”.



Defendió, además, las propuestas del partido al evaluar que el triunfo en las urnas es “sinónimo de que el pueblo ha respaldado su ideología y objetivos”, en un abierto respaldo a una reforma de la Constitución, un punto central para Cerrón que Castillo volvió a reivindicar tras ganar el escrutinio del balotaje presidencial.



Para Cerrón, la Constitución de 1993 es la Carta Magna “de la corrupción” y pidió modificar el sistema económico y, básicamente, el artículo 62, “para renegociar todos los contratos”.



Dejó abierta la chance, además, de “la nacionalización o la estatización” de empresas que administren recursos naturales, porque “estos le pertenecen al Estado”.



“El pueblo reclamó que nuestros recursos naturales vuelvan a tener el control del Estado; obviamente esto no se debe traducir en una necesaria estatización o nacionalización, aunque tampoco debe descartarse”, especificó.



Con todo, dejó en claro que se respetará “la propiedad privada bien concebida” y la empresa “sobre todo nacional”, y concluyó su discurso con la frase “el Gobierno pasa, pero el partido queda”.



Unas horas antes del Congreso, Cerrón publicó en su Twitter la primera plana del diario La República, con este texto: "¿Le están poniendo la agenda al Gobierno? ¿Insisten en la hoja de ruta? Un Gobierno se legitima cuando cumple lo que promete, no cuando la incumple; es el principio de lealtad a quienes le otorgaron el mandato".



En las afueras de la Casa de Maestro hubo algunos pequeños incidentes con la Policía de parte de militantes y dirigentes que pretendían entrar al encuentro, aparentemente sin acreditación, según sitios de diarios limeños.



Por otra parte, se supo que Castillo -que asumirá el miércoles como jefe de Estado- también jurará el jueves en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, en las faldas del cerro Condorcunca, donde se dio el triunfo final del Ejército sobre las tropas realistas.