Francia: más de 70 personas detenidas en las marchas contra el pase sanitario

Al menos 71 personas fueron detenidas en protestas contra la ampliación del certificado sanitario que se llevaron a cabo el domingo en Francia, comunicó el canal LCI citando el Ministerio del Interior.



Además, 27 agentes de policía y dos gendarmes resultaron heridos.



Según el canal BFMTV, más de 160.000 manifestantes salieron a las calles de las ciudades francesas para manifestarse en contra de la ampliación de la exigencia del pase sanitario para acceder a restaurantes y el transporte público, de acuerdo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno y que es debatido ahora por el Senado.



La Cámara baja de Francia (Asamblea Nacional) aprobó el viernes el proyecto que impone este pase, que desde el miércoles ya rige para entrar a cines, teatros, museos y eventos de más de 50 personas, como también a determinados eventos deportivos y ferias.



La iniciativa, que obtuvo 117 votos a favor, 86 en contra y 28 abstenciones, tiene como objetivo extender para agosto la presentación de este pase en cafeterías, restaurantes y también en aviones, trenes y micros de larga distancia.



El proyecto también obliga a vacunarse contra la Covid-19 al personal sanitario y a todos los profesionales que traten diariamente con personas vulnerables.



El documento, que los franceses pueden presentar mediante un código QR en un teléfono celular o impreso, informa si el poseedor completó la pauta de vacunación, si está inmunizado o si dio negativo en un test PCR reciente.



El 12 de julio, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en un mensaje a la nación los planes de imponer la vacunación contra la Covid-19 obligatoria para el personal sanitario, así como introducir el denominado pase sanitario.



En su paso al Senado el texto sufrió modificaciones: se exime la presentación de este certificado para visitar a una persona en un hospital o en un geriátrico, como también para acceder a centros comerciales.



Los senadores también aligeraron las sanciones en el caso del personal de salud: no habrá despido si al cabo de dos meses el profesional mantiene su negativa a inmunizarse, como preveía el texto inicial.



En cambio, las sanciones serán más duras para los empresarios que no controlen el certificado de sus clientes e irán desde el cierre temporal del negocio, o en caso de reincidir con la falta 9.000 euros y hasta un año de prisión.



Las nuevas medidas anticovid fueron acogidas con reacciones diversas en la sociedad.



En varias ciudades del país, incluido París, fueron organizadas masivas protestas contra las iniciativas.



Los manifestantes, que aseguran que las protestas van dirigidas contra la obligatoriedad de tener que presentar un "certificado Covid" y no tanto contra la vacunación, criticaron que dicha norma supone un "desprecio" hacia las "libertades democráticas".