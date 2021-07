Fue a visitar a su novio y murió tras ser atacada por seis pitbulls

Una mujer de 53 años murió tras ser atacada de manera salvaje por seis pitbulls cuando llegaba a una granja para visitar a su novio. El hombre la quiso defender pero también fue lastimado por los animales.



El brutal hecho ocurrió en la zona rural de Birigui, en San Pablo, Brasil, y la víctima fatal se llamaba Marli Donegá Tizura.



Según los investigadores del caso, su pareja había dejado a los pitbulls sueltos para salir a pasear junto a ella y a un amigo, pero al regreso los animales se abalanzaron sobre Marli y no los pudo frenar. El hombre intentó defenderla pero lo atacaron también. Cuando pudo escapar, salió a pedir ayuda en las cercanías de la granja y luego cayó desmayado.



Cuando llegaron los bomberos de la zona al lugar, la mujer ya había muerto y su novio tuvo que ser trasladado al hospital local, llamado Santa Casa de Birigui, con múltiples heridas. En tanto, los pitbulls fueron contenidos por otras personas que se encontraban en la granja en ese momento.



A todo esto, el caso está siendo investigado por la Justicia con la carátula de “muerte sospechosa” y conmociona a todo el país vecino.



Por su parte, Hugo Tizura, hijo de la víctima, reveló que su madre solía ir a la granja y estar con los perros. “El día que él no estaba trabajando, mi madre durmió en la granja. Tuvo contacto con animales. Mi madre era una persona muy acogedora y estaba dispuesta a ayudar. Esta es la imagen que quedará”, sostuvo, totalmente shockeado por lo ocurrido.



Y un tío de Marlí, Alcides Paschoal, expresó sobre el terrible hecho: “Fue una tragedia horrible, no se lo merecía. La vamos a extrañar. Era una persona a la que nadie podía culpar”.