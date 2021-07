El presidente de México propuso a CELAC una integración regional similar a la UE

Internacionales Comenzó en México la XXI reunión de cancilleres de la Celac

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a cancilleres y primeros ministros de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) lograr, histori una integración regional similar a la Unión Europea, pero apegada a la identidada y realidad de cada país.Ante representantes de la CELAC, el conmemorar el 238 natalicio del libertador Simón Bolívar, en el alcázar de Chapultepec, el presidente de México expresó que en ese proceso no debe descartarse la sustitución de la Organización de Estados Americanos (OEA), por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia.“Lo aquí planteado puede parecer una utopía, sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y en consecuencia vale la pena intentarlo. Mantengamos vivo el sueño de Bolívar”.Acompañado por la escritora Isabel Allende, invitada de honor a la ceremonia, la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, e integrantes de su Gabinete, el titular del Ejecutivo expresó que es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América Latina porque el modelo impuesto hace dos siglos ya está agotado y no tiene futuro.“Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos u oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos que una nueva relación con los países de América Latina es posible”.Consideró que hay condiciones inmejorables para alcanzar este propósito de respetarnos y caminar juntos sin que nadie se quede atrás.El pleno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y El Caribe (Celac), guardó un minuto de silencio en memoria del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse.Al iniciar la sesión de trabajos ministeriales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidió un minuto de silencio en memoria de Moïse.Ministros de Relaciones Exteriores de América Larina y El Caribe, se reúnen esta tarde en el marco de la Celac.