La ONU dará a conocer un nuevo informe del clima ante 200 países

Números alarmantes

Cerca de 200 países se reunirán virtualmente a partir del lunes y durante dos semanas, para adoptar el nuevo informe de los expertos de la ONU sobre el clima, un texto de referencia que se publicará el 9 de agosto y que llega en medio de una seguidilla de catástrofes naturales.En las últimas semanas, se registraron una ola de calor sin precedentes en Canadá, incendios en el oeste de Estados Unidos, inundaciones catastróficas en Alemania y Bélgica y un diluvio en China.Desde la firma del Acuerdo de París de 2015, que estableció la meta de limitar el calentamiento global "muy por debajo" de +2° C en comparación con la era preindustrial, los eventos climáticos extremos se multiplicaron."El clima ha cambiado más rápido de lo que se esperaba", según Tim Lenton, experto de la Universidad de Exeter, para quien la forma de funcionar del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), por consenso, hizo que en el pasado "moderara" su mensaje.Al día de hoy, el planeta ha ganado aproximadamente 1,1° C desde la revolución industrial. Y cada décima adicional de grado cuenta porque acarrea fenómenos extremos.Los que los científicos y los activistas climáticos se preguntan es si será posible contener el calentamiento a 1,5° C para limitar los daños."Si no reducimos nuestras emisiones en la próxima década, no lo conseguiremos. Lo más probable es que los +1,5° C se alcancen entre 2030 y 2040, son las mejores estimaciones de que disponemos hoy", afirmó el climatólogo Robert Vautard, uno de de los autores de la primera parte de la evaluación del IPCC. La segunda se conocerá en la COP26, la cumbre climática prevista para noviembre en Glasgow.Muchos esperan que el informe que se presentará en agosto ejerza presión sobre los gobiernos para que apliquen las políticas necesarias."Estamos confrontados a diario a la destrucción y al sufrimiento (...). Es importante reconocer que hablamos del futuro del planeta. No podemos jugar con esto", insistió Patricia Espinosa, alto cargo de la ONU sobre el clima.En este contexto, la presidencia británica de la COP26 reúne a ministros de unos 40 países este domingo y lunes para "impulsar" las negociaciones.Para poder contener el calentamiento a +1,5 ° C habría que reducir cada año las emisiones en un 7,6% en promedio entre 2020 y 2030, según la ONU. En 2020 cayeron debido a la pandemia pero se espera que vuelvan a subir.La Agencia Internacional de Energía (AIE), a la luz de la baja proporción de medidas para las energías limpias, prevé incluso emisiones récord para 2023.Para invertir la tendencia, hay que "reducir rápida y drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, salir del carbón, del petróleo y del gas y proteger los sumideros de carbono", insiste Stephen Cornelius, de WWF.La Organización Meteorológica Mundial estima en un 40% la probabilidad de que las temperaturas suban más de 1,5° C en un año de aquí a 2025. Pero un solo año no echa por tierra el objetivo del Acuerdo de París.Por eso tenemos que seguir luchando, afirman los expertos.Si superamos el +1,5 ° C, "esta no es una razón para decir 'ya está, nos damos por vencidos'", afirmó el climatólogo Peter Thorne, uno de los autores del informe, en declaraciones a la agencia de noticias AFP.