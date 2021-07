“No entiendo cómo un hermano presidente del país vecino participa del golpe”

Agresión a Bolivia

Por la soberanía

VI Congreso Ordinario de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, importante por el debate interno y la profunda reflexión sobre la unidad que realizamos para, primero, cuidar a @LuchoXBolivia y, segundo, nuestra Revolución Democrática y Cultural. pic.twitter.com/ktXYlPgxhh — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 23, 2021

El expresidente boliviano, Evo Morales, aseguró este viernes que "se confirma totalmente" el plan de un Golpe de Estado a su Gobierno por parte del expresidente Mauricio Macri mientras se sigue investigando el envío de material represivo en noviembre de 2019 y remarcó que se trata del "Plan Cóndor del Siglo XXI"."Es algo que no entiendo como un hermano presidente del país vecino, teniendo la misma historia, con 200 años de historia, puede participar en el golpe de Estado programado por Estados Unidos. Con todo lo que hizo Macri desde la Argentina, se confirma totalmente los planes del golpe", aseguró en diálogo con Radio 10.En ese sentido, Evo Morales sostuvo que Estados Unidos "siempre" lo quiso someter y que hay dos cuestiones que motivan “la agresión a Bolivia”. Es que no le perdonan "la liberación política económica y haber demostrado que hay otro modelo económico sin el Imperio que garantiza el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Ese proyecto que viene del pueblo y que fue en base a la nacionalización"."Especialmente, no me perdonan a mí por haber cerrado la base militar y haber expulsados a la DEA y al embajador estadounidense cuando estaba conspirando en 2008, como también haber recuperado los recursos para evitar el saqueo económico", completó.“Luchamos por la soberanía y la independencia y tampoco queremos que nos saqueen nuestros recursos naturales. Cuando garantizamos eso, viene el golpe”, recordó Morales.Además, aseguró que "también participó Brasil" en lo que calificó como el "plan Cóndor del Siglo XXI” y llamó a los países a tener “mucha precaución”. Asimismo, se pronunció a favor de plantear una "América plurinacional" que no es compatible con "el imperialismo o el capitalismo"."Estoy seguro que también participó Brasil, en cualquier momento va a estallar lo que hizo porque su embajador antes, durante y después del golpe estaba en reunión permanente con los golpistas", apuntó.Por otra parte, comentó que nunca tuvo "ningún contacto" con Mauricio Macri, como tampoco de otros países, como Ecuador. Además, dijo que recién el 11 de noviembre conversó “bastante” con el presidente Alberto Fernández sobre "cómo defender la democracia"."Tarde o temprano llegan las investigaciones y hay que acelerar, el (Presidente de Bolivia) Luis Arce afirmó que va a continuar las investigaciones hasta saber cómo y dónde se gestó este golpe", destacó.A su vez remarcó que "es importante debatir en toda América latina el rol de las Fuerzas Armadas" para garantizar la soberanía política en el territorio. "El próximo año estoy seguro que vamos a recuperar esa lucha de los pueblos en Brasil con Lula Presidente", destacó.En tanto, Evo Morales comentó que en Bolivia todavía están luchando por mantener la democracia y aseguró que hubo un intento de un segundo golpe y la provocación del tercero. Por eso afirmó estar viajando a diferentes partes del país "para evitar el golpe y garantizar a Luis Arce Presidente"."En Bolivia en menos de un año recuperamos la democracia. Dijeron que hubo fraude y que no se trató de un golpe", sintetizó.