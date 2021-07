Fue liberado tras más de dos décadas preso por un crimen que no cometió

El mexicano Manuel Germán Ramírez Valdovinos, de 42 años, fue finalmente liberado tras pasar la mitad de su vida detrás de las rejas por un homicidio cuya víctima se encuentra con vida.



"Esto no fue una reinserción, fue una burla", cita Los Angeles Times a Valdovinos, quien denunció que las autoridades no se disculparon por el proceso plagado de irregularidades.



A pesar de que el CIDH ya había presentado una recomendación basada en el Protocolo de Estambul instando al Gobierno mexicano a liberar a Valdovinos, el hombre solo fue puesto en libertad el 16 de julio tras una huelga de hambre del diputado Pedro César Carrizales y el activista Bryan LeBaron.



El hombre, que pasó 21 años encarcelado, fue sentenciado a 41 años de prisión en 2003 por supuestamente haber matado a un joven en el año 2000. Sin embargo, se descubrió que el cadáver encontrado no correspondía a la presunta víctima, que en realidad sigue con vida en Estados Unidos.



Se sospecha que el crimen fue un montaje del padre de la supuesta víctima a fin de cobrar el dinero del seguro de vida, según publicó RT.