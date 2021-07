Derrumbe en Miami: la compensación para familiares de víctimas y damnificados

Las familias de las víctimas y aquellos que sufrieron pérdidas en el colapso del condominio de 12 pisos en Surfside, Florida, recibirán colectivamente un mínimo de 150 millones de dólares en compensación inicialmente, dijo un juez el miércoles.



Esa suma incluye el seguro del edificio Champlain Towers South y las ganancias esperadas de la venta de la propiedad de Surfside donde estaba la estructura, dijo el juez de Miami-Dade Michael Hanzman en una audiencia.



“La preocupación del tribunal siempre han sido las víctimas aquí”, dijo el juez, y agregó que el grupo incluye visitantes e inquilinos, no solo propietarios. “Sus derechos estarán protegidos”.



Los 150 millones de dólares no cuentan los ingresos de las numerosas demandas ya presentadas desde el colapso del 24 de junio, que mató a por lo menos 97 personas. Esas demandas se están consolidando en una sola acción colectiva que cubriría a todas las víctimas y familiares si así lo desean, dijo el juez.



“No tengo ninguna duda, no se dejará piedra sin remover”, dijo Hanzman sobre las demandas.



Un receptor designado por Hanzman para manejar las finanzas de la junta de Champlain Towers dijo que el sitio ha sido completamente limpiado de escombros bajo la atenta mirada de investigadores del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, la agencia que lidera una investigación federal sobre el colapso.



Los escombros considerados evidencia importante se están almacenando en un galpón del área de Miami, y el resto en lotes baldíos cercanos, dijo el síndico y abogado Michael Goldberg. Todo eso se conservará como posible evidencia de las demandas, dijo.



“Pueden pasar años para que su informe se haga público”, dijo Goldberg sobre la investigación del NIST.



El edificio estaba pasando por su proceso de recertificación de 40 años cuando colapsó. Eso se produjo tres años después de que un ingeniero advirtiera sobre serios problemas estructurales que necesitaban atención inmediata. La mayor parte de la reparación del hormigón y otros trabajos aún no se habían iniciado.



Divergencias

Existen diferencias de opinión entre los propietarios de departamentos sobre qué hacer con el sitio. Algunos quieren que se reconstruya todo el edificio para poder volver a entrar. Otros dicen que debería dejarse como un sitio conmemorativo para honrar a los que murieron. Una tercera sugerencia es combinar ambos.



La propietaria Raysa Rodríguez, cuya unidad estaba en el noveno piso, dijo que no podía imaginar volver a un lugar donde murieron tantos amigos.



“Yo personalmente nunca pondría un pie en el edificio. Eso es una tumba“, le dijo Rodríguez al juez. “Me despierto en medio de la noche pensando en todos los que murieron”.



Oren Cytrynbaum, un abogado que representa informalmente a algunos compañeros propietarios de apartamentos, dijo que era importante pensar de manera creativa sobre la venta del edificio, incluso si se pudieran agregar requisitos, como un monumento de algún tipo para futuros desarrolladores.



“No debería ser una venta de tierras tradicional”, dijo Cytrynbaum. “No estamos en un solo camino”.



Hanzman, sin embargo, dijo que el tiempo es esencial porque las víctimas y las familias necesitan dinero para comenzar a reconstruir sus vidas. “Este no es un caso en el que tengamos tiempo para dejar que el pasto crezca debajo”, dijo.



El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, ofreció un terreno en su ciudad vecina para la construcción de un monumento a Surfside. “Se considerarán todas las opciones”, dijo el juez, y agregó que cualquier monumento debe pagarse con dólares públicos. “Tendrá que ser financiado por el público en general, no por estas víctimas en particular”.