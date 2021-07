Video: Manejaba por la autopista, chocó, "voló" por los aires y se estrelló

??? Etats-Unis - US



Mercredi 14/07, Highway 99 Yuba City, CA



Video ?? ? ? pic.twitter.com/gOVtqSeW0n — Marto Pirlo (@martopirlo1) July 18, 2021

Un impactante accidente automovilístico dejó paralizada a una familia que iba por la carretera en California, Estados Unidos, cuando un auto apareció volando por los aires tras haber perdido el control y terminó impactando contra el asfalto.El momento quedó registrado por la cámara del trablero de la camioneta de la familia, que viajaba por la autopista 99 en Yuba City y quedó a pocos metros del vehículo que protagonizó el accidente.La familia, cuyos gritos de desesperación y asombro se pueden escuchar en el video, se detuvo de inmediato para llamar al servicio de emergencias 911."Es una locura ver a alguien volar por los aires", dijo Brian Conejo, que trabaja en una empresa ubicada cerca del lugar del accidente y vio el accidente a través de las cámaras de vigilancia."Probablemente alcanzó como 50 pies de altura (15 mts), diría yo", afirmó Conejo.La Patrulla de Caminos de California informó que el vehículo venía huyendo después de chocar con otros automóviles momentos antes del accidente."En cámara, pudimos ver a la persona chocando a los autos en la autopista, probablemente a 80-100 millas por hora (128 - 160 km/h) en una zona de 25 (40 km/h)", detalló Conejo sobre los momentos previos del accidente ocurrido durante la mañana del viernes pasado.De acuerdo con CBS Sacramento, que habló con Conejo, el auto salió despedido en el aire luego de que no lograra tomar una curva en la parte superior de la autopista. "No pudo hacer ese giro, simplemente siguió recto y literalmente voló sobre todo el paso elevado", dijo Conejo.La mujer que conducía el vehículo, que se estrelló de frente contra el suelo y volcó un par de veces antes de detenerse boca abajo, fue trasladada a un hospital cercano y únicamente sufrió heridas leves. Incluso tuvo la fortuna de que el auto solo rosara los cables del tendido eléctrico del lugar."Habríamos perdido energía, probablemente habría provocado un incendio en toda esa hierba muerta. Estoy seguro de que podría haber sido mucho peor para ellos", dijo el testigo que narró el accidente.La Patrulla de Caminos de California afirmó que la mujer no estaba ebria ni intoxicada, sin aportar mayores datos sobre el choque ni sobre cualquier cargo potencial en contra de la conductora.