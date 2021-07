Uruguay alcanzó el 70% de su población vacunada con al menos una dosis

Uruguay alcanzó hoy el 70% de su población inoculada con al menos una dosis contra el coronavirus, de acuerdo al monitor oficial de vacunación, en medio de una abrupta desaceleración de los peores indicadores de la pandemia, aunque el 10 % de los habilitados para vacunarse aún no lo hicieron.



En el país sudamericano de 3,5 millones de habitantes, alrededor de 2,48 millones de personas recibieron al menos la primera inyección de las vacunas de Sinovac, Pfizer o Astrazeneca.



De ellos, la gran mayoría (2,09 millones o el 59% de la población) ya cuenta con el esquema completo.



Esto convierte al país en el de mayor porcentaje de vacunados contra la Covid-19 en el mundo, por encima de Canadá, Reino Unido, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y Francia.



Si se toma en cuenta solo la población objetivo, es decir todos los mayores de 12 años, la nación ya inmunizó al 84% con una dosis y al 70% con dos.



Los excelentes índices de inmunización van de la mano con una abrupta caída de los contagios, muertes e internaciones en terapia intensiva por Covid-19 que se registra desde junio.



Hasta el lunes se contabilizaban 4.082 casos activos, un pronunciado descenso del pico alcanzado a finales de mayo, cuando el país llegó a tener 36.121 personas cursando la enfermedad.



Asimismo, luego de permanecer durante varias semanas como la nación con más muertes diarias en relación a su población, con un récord de 79 decesos el 15 de abril, en los últimos 7 días promedia 8 fallecimientos diarios.



Basado en estos auspiciosos resultados, el presidente Luis Lacalle Pou, que nunca decretó confinamientos obligatorios, dijo que espera la confirmación de la tendencia para flexibilizar el cierre de fronteras en la primavera austral, según informó la agencia de noticias AFP.



No obstante, aproximadamente un 10% de la población que está habilitada para vacunarse no lo hizo, según cifras oficiales con personas que se distribuyen entre las diferentes franjas etarias, pero son los menores de 18 los que menos se agendaron.



El subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, dijo al medio local El País que hay que tener en cuenta que los jóvenes de entre 12 y 18 años fueron la última franja que se incorporó al esquema y que en cierta medida “es esperable” que demoren un poco en anotarse debido a su edad.



Además, agregó que al ser el rango etario con menor adhesión a la vacuna, aún no hay ningún menor de 18 años que haya cumplido los 14 días después de la segunda dosis y, por lo tanto, ninguno cuenta con la inmunización completa.



Si bien Uruguay registró el sábado sus primeros casos de la variante Delta, con 26 personas contagiadas tras viajes al exterior, las autoridades esperan que el nivel de vacunación atenúe el impacto de la cepa detectada por primera vez en India y que está causando rebrotes del virus en varias regiones del mundo.



El ministro Salinas expresó en conferencia de prensa este sábado que esta “es una epidemia dentro de la epidemia y que se da sobre los no vacunados”.



Pese a lo dicho por la cartera de Salud, la inmunóloga e integrante de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV), María Moreno, advirtió que “no hay que generar demasiada confianza en los vacunados, porque estos seguramente no terminan en el hospital, pero sí se contagian y pueden traer el virus al país”.



En tanto, el Gobierno de Uruguay resolvió hoy que a partir del próximo domingo 25 de julio los trabajadores de las oficinas públicas volverán a la modalidad de trabajo presencial con horarios normales.