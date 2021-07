Incautaron un "narcodrone" que llevaba 85 kilos de droga

La policía española incautó lo que se cree que es el avión no tripulado de drogas más grande de Europa, que estaba siendo utilizado por una banda francesa de contrabando para traficar drogas desde Marruecos hasta el sur de España.



El drone, un Mugin 4450, tiene un rango de vuelo de siete horas y una velocidad máxima de más de 100 mph, y cuenta con una envergadura de casi cinco metros. Con un valor de hasta 151 mil dólares es capaz de transportar hasta 150 kg de carga en un compartimiento especial en su nariz



“Nunca habíamos visto un dron tan grande usado para este propósito. Hubo algunos precedentes, pero no así. Este es el más grande jamás encontrado en España “, dijo Pedro Luis Bardón, de la unidad de recursos aéreos de la Policía Nacional.



Fabricado en China, el dron de cinco motores fue descubierto en un almacén en el interior de la ciudad de Málaga, en el sur de España, durante una investigación conjunta de la policía española y francesa. La policía también encontró 85 kilos de marihuana y hachís, mientras que cuatro personas, tres en Francia y una en España, fueron arrestadas en el operativo.



El tramo de mar entre Marruecos y el sur de España es una de las zonas de tráfico de drogas más concurridas de Europa, con grandes cantidades de marihuana marroquí y cocaína sudamericana contrabandeada desde África a Europa. Una ruta que el drone es capaz de recorrer sin problemas gracias a sus 7 horas de autonomía de vuelo y su velocidad de 120 km/h.



Y no solo eso, una aeronave de este tipo podría cubrir sin demasiados problemas toda la mitad sur de España si es despachada de una ubicación estratégicamente adecuada en Marruecos.



La captura de un drone tan sofisticado sigue al descubrimiento de una red de contrabandistas que utilizan una flota de pequeños drones para transportar drogas desde Marruecos a Cueta, una ciudad autónoma española en la costa norte de África.



La policía encontró siete drones, cada uno con una capacidad de carga de entre cuatro y 25 kg, junto con un alijo de drogas y armas, incluido un rifle de asalto HK.



Los drones se habían utilizado para traficar tabletas de benzodiacepinas ilícitas a Marruecos desde Cueta y para traer hachís cultivado en Marruecos en el viaje de regreso.



Este no es el único medio que tienen los narcotraficantes para distribuir las drogas por Europa, ya en marzo la policía descubrió que se estaba construyendo en Málaga un narcosubmarino de fibra de vidrio de 30 pies de largo, capaz de transportar dos toneladas de drogas ilegales.



Desde 2019, cuando se descubrió el primer narcosubmarino en las costas españolas, las autoridades han logrado identificar varias de estas naves transportadoras como parte crucial de las redes de tráfico en el viejo continente. Se presume que han sido usadas desde mucho antes de ese primer descubrimiento. Lo mismo sucede ahora con los narcodrones.