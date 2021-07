Con el llamado “Día de la Libertad”, el Reino Unido finalizas las restricciones

El primer ministro británico, Boris Johnson, confinado al igual que el titular de Economía, Rishi Sunak, tras haber estado en contacto con el responsable de Sanidad, Sajid Javid, positivo por covid-19, instó a la ciudadanía a que se comporte con “cautela”.



Según los últimos datos oficiales divulgados ayer, el conjunto del país registró otras 48.161 nuevas infecciones por covid-19 en las últimas 24 horas, y otras 25 muertes por la enfermedad.



Desde este lunes, ya no habrá límites por ley en el número de personas que pueden juntarse en espacios cerrados o asistir a eventos, mientras que los locales nocturnos abrieron sus puertas ya en la medianoche.



La utilización de mascarillas se recomendará en algunos lugares si bien ya no serán obligatorias.



La retirada de las restricciones se acomete pese a que la comunidad científica se muestra contraria y se prevé que las infecciones en el país -que rondan ahora los 50.000 positivos diarios- alcanzarán los 200.000 casos al día a finales de verano.



No obstante, con más del 68% de la población adulta británica vacunada, se estima que las hospitalizaciones, las enfermedades graves ocasionadas por el virus y las muertes por covid-19 se situarán en niveles mínimos en relación con los peores momentos de la pandemia.



Qué dicen los expertos

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, instó a los británicos a actuar “con precaución” ahora que el Gobierno ha retirado la mayoría de restricciones impuestas a causa del coronavirus.



Según las autoridades, ya no existirá límite alguno de aforo en reuniones y eventos, mientras que los clubes nocturnos han podido reabrir sus puerta. Además, los restaurantes y pubs podrán reanudar el servicio en la barra, según informaciones de la cadena BBC.



El uso de mascarilla, hasta ahora obligatorio, pasará a ser únicamente una recomendación por parte del Gobierno.



El ‘premier’ británico ha defendido en un video difundido a través de su cuenta de Twitter, la retirada de las medidas --en un inicio previstas para el 21 de junio-. “No hay duda de que el programa de vacunación masiva ha debilitado en gran medida la relación entre la infección y la hospitalización, así como entre la infección y la enfermedad grave, y esto es algo crucial”, ha aseverado.



Asimismo, ha pedido que “por favor, sean precavidos”. “Avanzad con la prudencia máxima y el respeto hacia otras personas”, ha añadido, mientras que el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ha calificado la decisión de “temeraria”.



“Podemos ver cómo la cifra de contagios sigue aumentando. Sabemos que esto seguirá pasando con miles de personas que tendrán que aislarse”, ha lamentado. Así, ha acusado a Johnson de “poner a toda la nación en un coche, apretar el acelerador y quitarse el cinturón”.



Por su parte, el ministro de Vacunación, Nadhim Zahawi, ha adelantado que la campaña de vacunación de menores entre 12 y 17 años será anunciada en breve. Con los contagios en alza, algunos científicos han mostrado su preocupación y han alertado de que los casos diarios podrían llegar a los 200.000, especialmente ante la presencia de la variante delta.



Para Zahawi no existe “un momento perfecto” para tomar esta decisión. “Este es un virus altamente infeccioso, que se transmite por aerosoles. Hay que tener cuidado. Tenemos que permanecer atentos. Los controles fronterizos siguen vigentes”, ha afirmado.



La situación en Escocia

Escocia, por su parte, ha pasado este lunes al nivel más bajo de alerta, lo que implica también un levantamiento de la mayoría de las restricciones impuestas para evitar el avance del coronavirus en la región británica.



La ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha confirmado la noticia y ha pedido también “precaución”. Las medidas de distanciamiento social han quedado reducidas a tan solo un metro, mientras que el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio en el interior de los comercios y el transporte público.



Sturgeon ha criticado que la retirada de las medidas sea referida en Inglaterra como “día de la libertad”, algo que considera “poco sensato” dada la importancia y gravedad de la situación.



En este sentido, ha resaltado la importancia de retirar las restricciones de forma gradual. En Irlanda del Norte está previsto que las medidas se retiren a partir del 26 de julio.