Brote de norovirus en Reino Unido: preocupa su alta contagiosidad

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) definen a los norovirus como virus muy contagiosos que causan vómitos y diarrea, y advierten que cualquier persona puede infectarse y enfermarse con esta afección, al contraerlo de las siguientes maneras: a través del contacto directo con una persona infectada; al consumir alimentos o agua contaminados y/o al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca sin lavárselas.



Catalogado como un “virus de los vómitos de invierno”, expertos en salud pública del Reino Unido advirtieron que se registra un brote de norovirus tres veces más alto en contagiados que lo habitual. Caracterizado por generar vómitos y diarrea y ser altamente infeccioso, el mayor número de casos se observan durante la estación invernal, aunque ahora en el verano europeo las autoridades sanitarias ven con preocupación que los casos están aumentando considerablemente: el Public Health England (PHE) informó que “la vigilancia de rutina muestra que el número de brotes causados por el virus de los vómitos ha aumentado en las últimas semanas -durante el período de 5 semanas desde finales de mayo hasta julio-, particularmente en los entornos educativos de los primeros años, y que los casos están volviendo a ser prepandémicos, con altos niveles de casos en todos los grupos de edad y entornos en Inglaterra”.



El norovirus es muy infeccioso y causa vómitos y diarrea, pero por lo general desaparece en un par de días. Se transmite fácilmente a través del contacto con personas infectadas o superficies contaminadas. El mayor porcentaje de contagios se ha producido principalmente en entornos educativos, particularmente en guarderías, con muchos más incidentes reportados al organismo sanitario británico de lo que se esperaría en los meses del actual verano en el hemisferio norte. En las últimas 5 semanas, se han notificado 154 brotes, en comparación con un promedio de 53 brotes notificados durante el mismo período de tiempo en los 5 años anteriores.



El número total de informes de norovirus confirmados por laboratorio en todos los grupos de edad también ha aumentado recientemente a los niveles observados en años anteriores antes de la pandemia de COVID-19.



El profesor Saheer Gharbia, subdirector del Servicio Nacional de Infecciones, PHE , explicó: “El norovirus, comúnmente conocido como el virus de los vómitos de invierno, ha estado en niveles más bajos de lo normal durante la pandemia con menos oportunidades de propagarse entre las personas de la comunidad, pero a medida que las restricciones se han aliviado, hemos visto un aumento de casos en todos los grupos de edad”.



“Los síntomas incluyen la aparición repentina de náuseas, vómitos en proyectil y diarrea, pero también pueden incluir fiebre, dolor abdominal y dolor en las extremidades. Quédese en casa si tiene síntomas de norovirus y no regrese al trabajo ni envíe a los niños a la escuela o guardería hasta 48 horas después de que los síntomas hayan desaparecido”, especificó.



Según añadió Gharbia, al igual que con el COVID-19, lavarse las manos es realmente importante para ayudar a detener la propagación de este virus, pero recuerde, a diferencia del COVID-19, los geles alcohólicos no eliminan los norovirus, por lo que es mejor usar agua y jabón.



Los síntomas más comunes del norovirus incluyen diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago. Otros menos frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza y dolores corporales. Estos virus causan inflamación de estómago o intestinos, denominada gastroenteritis aguda.



Por lo general, las personas presentan síntomas entre 12 y 48 horas después de haber estado expuestas al norovirus. La mayoría de las personas que presentan enfermedad con infección por norovirus mejora en entre 1 y 3 días.



Según Mayo Clinic, es importante buscar atención médica si la diarrea no se detiene en el plazo de varios días. También debes llamar a tu médico si presentas vómitos intensos, heces con sangre, dolor abdominal o deshidratación.



Y alertan: “Los signos y síntomas suelen comenzar entre 12 y 48 horas después de la exposición al norovirus y duran de uno a tres días. Se puede seguir excretando el virus en las heces hasta dos semanas después de la recuperación. Esta expulsión puede durar de semanas a meses si tienes una afección de salud subyacente”.



Al tener norovirus, una persona podría sentirse muy mal y vomitar o tener diarrea muchas veces al día. Esto puede provocar deshidratación, especialmente en los niños pequeños, los adultos mayores y las personas con otras enfermedades. Los síntomas de deshidratación incluyen orinar menos; tener la boca y la garganta secas, sentirse mareado al estar de pie, los niños deshidratados podrían tener menos lágrimas cuando lloran o llorar sin lágrimas y estar inusualmente somnolientos o molestos.



Cómo reducir la propagación del norovirus



-Quedarse en casa si se tiene síntomas de norovirus. No regresar al trabajo ni enviar a los niños a la escuela hasta 48 horas después de que los síntomas hayan desaparecido.



-Evitar visitar a parientes ancianos, especialmente si están en el hospital.



-Lavarse las manos con frecuencia y minuciosamente con agua tibia y jabón. Los geles de alcohol en gel para manos no matan a los norovirus.



-Cuando una persona infectada vomita, las gotas contaminan las superficies circundantes. Se debe usar un limpiador doméstico a base de lejía o una combinación de lejía y agua caliente para desinfectar las superficies domésticas potencialmente contaminadas y los objetos de uso común, como inodoros, grifos, teléfonos, manijas de puertas y superficies de cocina.



-Si una persona está enferma, debe evitar cocinar y ayudar a preparar comidas para otras personas hasta 48 horas después de que los síntomas hayan desaparecido, ya que el norovirus puede transmitirse a través de alimentos contaminados por el virus cuando los alimentos son manipulados por personas sintomáticas o infectadas.



-Lavar cualquier ropa o ropa de cama contaminada con detergente y a 60 ° C y, si es posible, usar guantes desechables para manipular los artículos contaminados.



-La incidencia de los norovirus ahora está aumentando y es posible que se observen aumentos inusuales o fuera de temporada en los próximos meses, potenciados por una mayor flexibilización de las medidas de control de COVID-19.



-Lavar frutas y vegetales antes de comerlos.



-Evitar viajar hasta que los síntomas desaparezcan.



El Equipo Nacional de Vigilancia de Norovirus del organismo sanitario inglés comunicó que continuará monitoreando de cerca todos los datos de vigilancia disponibles para asegurar la detección temprana de cualquier actividad y brote inusual de norovirus.