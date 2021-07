Estados Unidos enviaría vacunas a Cuba con condiciones

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que está dispuesto a ordenar el envío a Cuba de "cantidades significativas" de vacunas contra el coronavirus y que analiza si tiene los medios necesarios para restablecer el acceso a internet en la isla."Estaría dispuesto a donar cantidades significativas de vacunas si, de hecho, me aseguraran que una organización internacional administraría esas vacunas y lo hiciera de tal manera que los ciudadanos promedio tuvieran acceso a esas vacunas", dijo Biden.El mandatario hizo esa declaración en la Casa Blanca, en conferencia de prensa junto a la canciller de Alemania, Angela Merkel, según las agencias de noticias AFP y Sputnik.Biden señaló también que su gobierno estaba "considerando" si tiene "la capacidad tecnológica para restablecer ese acceso", cuando fue consultado sobre las interrupciones del servicio de internet durante las recientes protestas en Cuba.El servicio de internet móvil quedó restablecido el miércoles en Cuba, después de tres días de interrupción que coincidieron con las protestas iniciadas el domingo contra la gestión del Gobierno, según reportaron fuentes oficiales y privadas en la isla.No obstante, el acceso a Whatsapp, Facebook y Twitter, entre otras redes, a través de las tecnologías 3G o 4G, seguía presentando problemas e interrupciones, según numerosas denuncias en redes sociales.Asimismo, el jefe de la Casa Blanca manifestó que su administración podría disponer “una serie de cosas” para ayudar a Cuba, entre ellas facilitar las remesas de dinero, pero supeditó la puesta en marcha a que el gobierno de la isla dé ciertas garantías.“Hay una serie de cosas que consideraríamos hacer para ayudar al pueblo de Cuba, pero requeriría una circunstancia diferente, o garantizar que el gobierno no se aproveche de los ciudadanos”, dijo Biden.“Por ejemplo, la capacidad de enviar remesas a Cuba; no haría eso ahora porque es muy probable que el régimen confisque esas remesas o gran parte de ellas”, añadió.