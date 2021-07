Cuba anunció la libre entrada de alimentos y remedios para los viajeros

El Gobierno de Cuba anunció la libre importación de alimentos, medicamentos y productos de aseo por parte de los viajeros, así como una profunda reestructuración de las empresas estatales, incluidas las políticas salariales, tres días después de que se desataran unas protestas inéditas en más de seis décadas.



Mientras tanto, el servicio de internet móvil quedó restablecido después de tres días de interrupción que coincidieron con las protestas iniciadas el domingo contra la gestión del Gobierno, y el alcalde de Miami, Francis Suárez, adelantó que le pedirá al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una intervención militar en la isla.



Por televisión, el primer ministro Manuel Marrero reveló que el Ejecutivo autoriza "excepcionalmente y con carácter temporal, la importación por la vía del pasajero, es decir del equipaje acompañante en el viaje, los alimentos, aseos y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles".



La medida, absolutamente inédita en la isla, se extenderá "hasta el 31 de diciembre" y luego habrá "una valoración", detalló Marrero, escoltado por el presidente Miguel Díaz-Canel, según la agencia de noticias Prensa Latina y el diario Granma.



Hasta hoy, las leyes cubanas permitían la importación no comercial de 10 kilos de medicamentos, libre de impuestos, y ponía topes a alimentos y otros productos, por los que sí cobra impuestos.



"Usted puede traer la cantidad de alimentos, de productos de aseo y la cantidad de medicamentos que usted considere; el límite no lo ponemos nosotros, no lo pone el país, no lo pone la aduana: el límite se lo puede poner la aerolínea", explicó el funcionario.



Por otro lado, el Ejecutivo también anunció cambios en las políticas salariales del país, como parte de una transformación de gran calado en el sector empresarial del Estado.



Fue el titular de Economía, Alejandro Gil, el que reveló que "se eliminará gradualmente la escala salarial en la empresa estatal socialista, lo que aumenta su autonomía y mejorará los ingresos de sus trabajadores".



Las medidas se dan apenas días después de las protestas del domingo, que concentraron varios motivos, entre ellos la crisis socioeconómica -empeorada desde el inicio de la pandemia por la caída brutal del turismo, principal ingreso de la isla-, y el reclamo de una apertura política.



Sin que nadie oficializara las razones, en los últimos tres días hubo cortes en el servicio de internet móvil, que se recuperó hoy, aunque el acceso a Whatsapp, Facebook y Twitter, entre otras redes, a través de las tecnologías 3G o 4G, seguía presentando problemas e interrupciones.



La calma reinó en las calles de La Habana, pero la presencia policial y militar fue reforzada en los alrededores del parlamento, informó la agencia de noticias AFP.



En la zona, por la que marcharon el domingo miles de cubanos al grito de "tenemos hambre" y "abajo la dictadura", estaban estacionados varios camiones y patrulleros de la policía. Nuevas convocatorias a manifestarse en al área del Capitolio habían circulado ayer en la redes sociales.



"Es verdad que faltan datos (móviles), pero faltan medicamentos también", había respondido ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, cuando le preguntaron por los cortes.



Grupos opositores en Cuba habían acusado al Gobierno de cortar el servicio de internet para frenar las convocatorias a nuevas protestas y desde la Casa Blanca pidieron el restablecimiento inmediato.



También hubo contramarchas de respaldo al gobierno el mismo domingo y en varias ciudades, y Prensa Latina informó hoy que hubo concentraciones de estas características en Sancti Spiritus, Yayabo y Fomento.



En paralelo, el canciller Rodríguez acusó directamente al Gobierno de Estados Unidos de ser responsable de las protestas, las más importantes desde el llamado Período Especial en los 90.



Entre las acusaciones a Washington se advierte la de haber llevado a cabo una campaña en la red Twitter, a través de la etiqueta #SOSCuba, para incitar el malestar social en la isla.



Rodríguez denunció que la etiqueta #SOSCuba fue lanzada desde junio, en Nueva York, para tratar de obstaculizar el pronunciamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo de Washington a Cuba.



El funcionario mostró una medición realizada el 8 y el 9 de julio que reveló que los usuarios más prolíferos de las etiquetas #CanalHumanitarioCuba, #SOSCuba y #SOSMatanzas operan las tres etiquetas y están coordinados también por los directivos de ProActivo Miami, una organización que apoya a la oposición cubana desde esa ciudad de Estados Unidos.



ProActivo Miami Incorporations recibió el certificado de validez para recibir fondos estaduales por parte del Departamento de Estado norteamericano de la Florida, el mes pasado, según denunció el canciller cubano.



La cuenta personal de Rodríguez en Twitter reprodujo hoy varios tramos de su alocución frente a los diplomáticos, entre ellos uno en el que afirma que si Biden "tuviera algún interés o preocupación sincera por el pueblo cubano podría recuperar alguna de sus prerrogativas soberanas y suspender la aplicación" de parte de la Ley Helms Burton "y eliminar los impedimentos para adquirir equipos e insumos médicos".



En tanto, Washington afirmó que "la represión" a los manifestantes es "inaceptable" y atribuyó a eso que se hayan frenado las protestas en la isla.



La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, fue quien se refirió a Cuba, y habló de una "revisión integral" de la política hacia el país caribeño de parte de la administración Biden.



Las protestas "se han detenido en gran parte debido a la violenta represión y las medidas de represalia del régimen contra los cubanos en el ejercicio de sus derechos fundamentales y universales", expresó la vocera. "Esto es inaceptable", añadió.



Psaki dijo que Biden no planeaba "un discurso político" sobre su visión para Cuba y el hemisferio occidental, porque otras crisis, en Haití, Venezuela y Nicaragua, también se habían profundizado en los últimos días.



"Veremos cómo se desarrollan las cosas en los próximos días", expresó, mientras cubanos y familiares de cubanos se reunieron frente a la Casa Blanca con banderas y carteles con leyendas "Viva Cuba", en respaldo a las protestas.



La que fue probablemente la declaración más fuerte del día vino del alcalde de Miami, que adelantó que planea pedirle a Biden que analice una acción militar en Cuba.



Suárez, un abogado hijo del primer alcalde de Miami nacido en Cuba, dijo al Miami Herald que le adelantaron que recibiría una llamada de Biden y que en esa charla le haría el pedido.



Para el alcalde, Estados Unidos tendría que explorar los ataques aéreos contra Cuba. "Lo que debería contemplarse ahora es una coalición de acción militar potencial en Cuba", similar a las intervenciones en Panamá y Yugoslavia. (Télam)